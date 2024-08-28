İyi haber: Futbolda dönüşüm

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:00

UEFA, bu yaz düzenlenen ve milli takımımızın çeyrek finale yükseldiği Euro 2024 turnuvası için ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) uygulamalarını ayrıntılarıyla açıklayan özet raporunu yayımladı. ESG stratejisine 32 milyon Avro yatırım yapan Euro 2024’te etkinlikle eşleşen her mekân genelgede yer alan döngüsel ekonominin 4R’sini (yeniden kullanma, azaltma, geri dönüştürme ve atıkların geri kazanılması) uyguladı. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda karbon ayak izini azaltma planı da uygulanırken taraftarlar, personel ve oyuncular için sürdürülebilir seyahat seçenekleri yaratıldı. Bunun sonucunda seyircilerin yüzde 81’i stadyumlara ulaşmak için toplu ulaşımı tercih etti. Futbolcuların, teknik ekiplerin ve UEFA personelinin mümkün olduğunca tren kullanması teşvik edildi. Her bir maç bileti 36 saatlik ücretsiz toplu ulaşım biletini beraberinde getirirken stadyumlar ise yüzde 100 yenilenebilir enerji ile çalıştı. Almanya’da 190 amatör kulüp ve 21 bölgesel derneğin sürdürülebilir altyapıya yatırım yapmak için yararlandığı toplam 7 milyon Avro tutarında bir iklim fonu da bu çerçevede oluşturuldu.