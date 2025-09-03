İyi haber: Kopenhag dünyanın ilk sünger kenti oluyor

Kopenhag’daki sünger kent süreci, 2011 yılında yaşanan yıkıcı sel felaketinin ardından başladı. Planlamacılar, kentin şiddetli yağışlara ve fırtına dalgalarına karşı savunmasını yenilemek ve kuraklığa karşı da koruma sağlamak amacıyla kapsamlı bir strateji olan Bulut Patlaması Yönetim Planı’nı tasarladı. Danimarka’nın Kopenhag Belediyesi tarafından 2012’de benimsenen plan, bir yıl önce kabul edilen Kopenhag İklim Uyum Planı’nı tamamlayıcı nitelikteydi. Amaç, iklim değişikliği nedeniyle sıklığı artması beklenen aşırı yağışların yol açtığı sel olaylarının etkisini azaltmak.

Plan, şehri 100 yıl boyunca yükselen deniz seviyelerine ve şiddetli sağanak yağışlara karşı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 20 yıl içinde 300 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Her yıl, en riskli bölgeler veya yeni kentsel gelişim projeleriyle ilişkilendirilebilecek alanlar önceliklendirilerek uygulamalar yapılıyor. Süreç, Kopenhag Belediyesi, Büyük Kopenhag Kamu Hizmetleri Şirketi ve özel arazi sahipleri gibi aktörlerin ortak finansmanı ile yürütülüyor.

Çin’de ortaya çıkan sünger şehir konsepti, parklar, göller ve yeşil çatılar gibi doğal çözümler aracılığıyla fazla suyu emerek kentsel alanların sel baskınlarına dirençli olmasını sağlıyor. Bu önlemler yalnızca su yönetimini güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda biyolojik çeşitliliği artırıyor, hava kalitesini iyileştiriyor ve şehir sıcaklıklarının düşmesine katkıda bulunuyor.

“Sünger şehir” yaklaşımı yalnızca altyapı yatırımı değil, aynı zamanda şehir planlamasında bir zihniyet dönüşümünü temsil ediyor. Beton kanalizasyon hatlarıyla suyu hızla şehir dışına atmak yerine, doğayla iş birliği yaparak suyu kentsel yaşamın bir parçası haline getiriyor. Bu model, iklim değişikliğine uyum için geliştirilen en yenilikçi ve doğa temelli çözümlerden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Yale E360 – Copenhagen’s Plan to Become the World’s First Sponge City, Paul Hockenos