İyi Haber: Şirketlerden İklim Hamlesi

Türkiye’nin bu yıl ev sahipliği yapacağı COP31’e doğru ilerlerken iş dünyasının iklim dönüşümüne ilişkin hazırlık düzeyi de daha görünür hale geliyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) 109 üye şirketle yaptığı araştırma, şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda niyet aşamasını geride bırakarak eylem ve yatırım odaklı bir sürece yöneldiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 69’unda sürdürülebilirlik ve iklim başlıkları artık yönetim kurulu seviyesinde ele alınıyor. Şirketlerin yüzde 85’i önceliğini enerji ve iklim dönüşümüne verirken döngüsel ekonomi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi alanlar da gündemdeki yerini güçlendiriyor. Kurumların yüzde 72’si net sıfır ya da karbon azaltım hedefi belirlemiş durumda.

Bununla birlikte dönüşümün önündeki en önemli engeller finansman, regülasyon belirsizliği ve veri altyapısı eksikliği olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 47’si finansmanı en kritik bariyer olarak tanımlarken sürdürülebilirlik bütçesi bulunan şirketlerin oranı yalnızca yüzde 33’te kalıyor. Bu tablo, güçlü hedefler ile bu hedefleri destekleyecek yatırım kapasitesi arasındaki açığın hâlâ kapanması gerektiğini gösteriyor.

Ortaya çıkan veriler, Türkiye’de iş dünyasının iklim gündemini giderek daha güçlü sahiplendiğini ancak dönüşümün hızlanması için politika ve finansman alanında daha bütüncül adımların kritik olduğunu gösteriyor.