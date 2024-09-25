İklim sözlüğü

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Ekosistemlerin bozulma sürecinin -doğanın ve insanların yararı için ekolojik işlevselliğini yeniden kazanmasıyla- tersine çevrilmesidir. Ekosistem restorasyonu iklim değişikliğine karşı bir mücadele yöntemi olmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmekten insan ve çevre sağlığına kadar birçok konuda doğal bir anahtardır.



Ekosistem restorasyonu 8 türe ayrılır:

Kentsel alanlar

Tarım arazileri

Ormanlar

Okyanuslar ve kıyılar

Göller ve nehirler

Dağlar

Çayırlar ve savanlar

Turbalıklar

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun verilerine göre dünyanın kara yüzeyinin yüzde 75’i, sulak alanların ise yüzde 85’i insan kaynaklı değişimden dolayı baskı altında. Okyanus ve denizlerin yüzde 66’sı kirlilik ve endüstriyel balıkçılıktan olumsuz etkileniyor. Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin sekizde biri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

