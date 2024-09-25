İklim sözlüğü
Ekosistem restorasyonu iklim değişikliğine karşı bir mücadele yöntemi olmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmekten insan ve çevre sağlığına kadar birçok konuda doğal bir anahtardır.
Ekosistemlerin bozulma sürecinin -doğanın ve insanların yararı için ekolojik işlevselliğini yeniden kazanmasıyla- tersine çevrilmesidir. Ekosistem restorasyonu iklim değişikliğine karşı bir mücadele yöntemi olmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmekten insan ve çevre sağlığına kadar birçok konuda doğal bir anahtardır.
Ekosistem restorasyonu 8 türe ayrılır:
- Kentsel alanlar
- Tarım arazileri
- Ormanlar
- Okyanuslar ve kıyılar
- Göller ve nehirler
- Dağlar
- Çayırlar ve savanlar
- Turbalıklar
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun verilerine göre dünyanın kara yüzeyinin yüzde 75’i, sulak alanların ise yüzde 85’i insan kaynaklı değişimden dolayı baskı altında. Okyanus ve denizlerin yüzde 66’sı kirlilik ve endüstriyel balıkçılıktan olumsuz etkileniyor. Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin sekizde biri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
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