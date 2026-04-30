İyi haber: Türkiye’de güneş enerjisi üretimi artıyor

Londra merkezli küresel enerji düşünce kuruluşu Ember’in yayımladığı yedinci yıllık Küresel Elektrik Görünümü raporuna göre Türkiye, 2025’te güneş enerjisinden elektrik üretimindeki artışta dünyada yedinci sıraya yükseldi. Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 22’si rüzgâr ve güneşten sağlandı. Böylece Türkiye, bu alanda yüzde 17 olan küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Öte yandan kömür, elektrik üretiminde hâlâ en büyük kaynak olmayı sürdürüyor. Türkiye’de 2025 yılında elektriğin yüzde 34’ü kömürden üretildi, bunun yaklaşık üçte ikisi ise ithal kömürden geldi.

Raporda ayrıca, 2025’te Türkiye’de rüzgâr ve güneşin ilk kez hidroelektriği geride bıraktığını ve yenilenebilir elektrik üretimindeki büyümenin ana itici gücü haline geldiğini vurguluyor. Türkiye’ye ilişkin ayrı değerlendirmede, bu artışın özellikle güneş enerjisindeki rekor kurulumlarla hız kazandığı belirtiliyor. Veriler, enerji dönüşümünün yalnızca iklim açısından değil, enerji güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemli bir eşikte olduğunu gösteriyor.

Son 30 yıllık veriler ise Türkiye’de kuraklığın hidroelektrik üretimini zayıflattığına işaret ediyor. Ülkenin en büyük üç hidroelektrik santralı olan Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarının son 10 yıldaki ortalama elektrik üretimi, 1996- 2005 dönemine göre yüzde 29 daha düşük gerçekleşti. Kuraklığın elektrik üretiminde yol açtığı yıllık ortalama maliyetin ise 1.8 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor.