İYİ HABER: Yaşasın uzunbacaklar

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:03

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı iptal edildi.

Doğa Derneği’nin sosyal medyada yer alan açıklaması ile söz konusu bölgenin Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern) kapsamında kesin korunacak türler listesinde yer alan uzunbacak kuşunun yuvalama alanı olduğunu ifade ederek mahmuzlu kızkuşu, gümüş yağmurcun, çayır incirkuşu ve yalıçapkını gibi birçok tür yine bu bölgede yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.

- Davacılar ve gezegen dostları bu kararı Gediz Deltası’ndaki binlerce yıldır yaşayan türlerin korunması adına büyük bir zafer olarak ele alıyor.

- İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir 7. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında şu gerekçeler öne çıkıyor;

- Gediz Deltası’nın jeolojik, çevresel ve biyolojik açıdan korunması gereken hassas bir alan olduğu,

- Alanın uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan türlere ev sahipliği yaptığı,

- Projenin ekosistem ve çevreye olası zararlarının yeterince değerlendirilmediği,

- Jeotermal suyun zararlı maddelerinin tarım topraklarına etkisi hakkında bilgi eksikliği,

- Hukuka aykırı olduğu açık olan projenin, uygulanması durumunda telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açabileceği.