Mandalar ve sulak alanlar için festival

İstanbul’un kuzeyindeki sulak alan köylerinden Ağaçlı, 16 Mayıs’ta 5. Manda Festivali’ne ev sahipliği yapacak. CLIMAVORE x Jameel at RCA ve Dört Ayaklı Şehir - Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği tarafından, mandacılıkla geçinen yerel üreticilerle iş birliği içinde düzenlenen festival, İstanbul’un kuzeyindeki orman köylerinde sürdürülen mandacılığı ve bu yaşam biçiminin sürekliliğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Festival, mandaları yalnızca yerel üretimin bir parçası olarak değil, sulak alanların onarımı ve ortak geleceğin şekillenmesinde kilit varlıklar olarak ele alıyor. Bölgede yaklaşık 4 bin manda ve 40’ı aşkın mandacı, sulak alan meralarında üretimi sürdürürken bu yaşam alanları artan altyapı projeleri ve arazi kullanımındaki değişim nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Programda mera yürüyüşleri, çocuk korteji, canlı müzik, çocuk atölyeleri, tadımlar ve yerel üretici pazarı yer alacak. Festival kapsamında ayrıca Manda ve Mandacı Portre Yarışması’nın üçüncüsü düzenlenecek; kazananlara manda çanı olarak bilinen lopka verilecek.

Etkinlik bu yıl, İstanbul’un orman köylerindeki mandacılarla geliştirilen manda yoğurdu markası Lopka’nın lansmanına da ev sahipliği yapacak. Festival, İstanbul’un kırsal pastoral mirasını, sulak alan ekosistemlerini ve manda sütü geleneğini kent gündemine taşımayı hedefliyor.