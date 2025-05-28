Sürdürülebilir turizim

Hem ziyaretçilerin hem de ev sahibi toplulukların uzun vadeli refahını gözeten bir seyahat yaklaşımı olan sürdürülebilir turizm, sektörün çevresel etkilerini en aza indirmeyi, yerel kültürleri korumayı ve ekonomiye adil katkılar sağlamayı hedefler. Kısacası, bir destinasyonu bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ziyaret ederken, gelecek kuşakların da aynı deneyimi yaşayabilmesini olanaklı kılmayı amaçlar.

Turizmin kontrolsüz biçimde gelişmesi; aşırı su ve enerji tüketimi, atık kirliliği, biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi ve kültürel dokunun bozulması gibi pek çok olumsuzluğa yol açabilir. Oysa sürdürülebilir turizm, çevreye duyarlı konaklama seçeneklerini destekler, yerel ürünleri ve el sanatlarını teşvik eder, doğayla uyumlu etkinlikleri ön plana çıkarır.

Sürdürülebilir turizm, kitle turizmi ve çeşitli niş turizm segmentleri de dahil olmak üzere, tüm destinasyon türlerindeki tüm turizm türlerine uygulanabilir. Bu nedenle ekoturizmden ayrılan bir durumu mevcuttur. Yolculuğumuz sadece bir rotadan diğerine değil; aynı zamanda yaşamı daha adil, bilinçli ve onarıcı biçimde deneyimleme şeklimize de uzanmalı.