Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- İKLİM değişikliğiyle mücadele ve net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Türkiye İş Bankası, karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturan “İklim Dönüşüm Planı”nı kamuoyuyla paylaştı. Bütüncül dönüşüm stratejisiyle sektöre öncülük eden banka, Net Sıfır Bankacılık Birliği’nin (NZBA) tanımladığı tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım yol haritalarını açıklayan ilk Türk bankası oldu.

- BEYMEN Group, sürdürülebilirlik stratejisi Beymen Promise kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapora göre; bir yılda 922 ton atık geri dönüşüme kazandırılırken 160 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar üretimden kaynaklı su tüketiminin önüne geçildi. 2024 yılında Beymen Group Private Label markalarının yüzde 32’si sürdürülebilir ürünlerden oluştu. Ayrıca lüks ikinci el satış platformu Beymen Reborn ile 4 bin 435 adet ikinci el çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil olarak yeni sahipleriyle buluştu. Grubun ambalajlarında ise toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı.

- ULUSLARARASI Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı “Küresel Kritik Mineraller Görünümü 2025” raporuna göre, özellikle bakır piyasaları ciddi risklerle karşı karşıya. Ülkelerin elektrik şebekelerini genişletme politikaları doğrultusunda bakıra olan talebin önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Ancak rapor, mevcut bakır madeni proje stokunun bu artan talebi karşılamada yetersiz kalacağını ve 2035 yılına kadar yüzde 30’luk bir arz açığı oluşabileceğini ortaya koyuyor.

- KÜRESEL Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) yayımladığı “2024 yılı Arz Tarafı Verileri Raporu”na göre, dünya genelinde faaliyet gösteren 29 farklı rüzgâr türbini tedarikçisi, toplamda 127 GW’lik yeni kapasite kurarak sektör tarihindeki en yüksek yıllık kurulum seviyesine ulaştı. GWEC’in Pazar İstihbarat Ekibi, 2024 yılında dünya çapında toplam 23 bin 98 rüzgâr türbininin kurulduğunu tespit etti. Bu üreticilerin 18’i AsyaPasifik’ten, 8’i Avrupa’dan, 2’si Amerika kıtasından ve 1’i Ortadoğu’dan geliyor. Geçtiğimiz yıl, Çinli rüzgâr türbini üreticileri, iç piyasalarındaki güçlü büyümenin etkisiyle küresel kurulumlardaki paylarını artırmaya devam etti. İlk kez, dünyanın en büyük dört rüzgâr türbini tedarikçisinin tamamı Çin’den çıktı.

- SABANCI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2010 yılından bu yana Türkiye çalışmalarını yürüttüğü CDP’nin “Türkiye 2024 İklim Değişikliği ve Doğa Raporu” sonuçları, 16 Mayıs’ta düzenlenen “CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği & Doğa Konferansı: 2024 Sonuçları ve Ödül Töreni” ile kamuoyuna açıklandı. CDP, bu yıl dünya genelinde yaklaşık 23 bin şirketi derecelendirdi ve bu şirketlerin yalnızca yüzde 2’si, en yüksek not olan “A” derecesini almaya hak kazandı. Ülkemizden 138 şirket raporlama yaptı ve bu şirketlerin 28’i CDP’nin Küresel A Listesi’ne girdi. Bir önceki yıla kıyasla, ülkemizden raporlama yapan şirket sayısı iklim değişikliği tema alanında yüzde 21, su güvenliği alanında yüzde 65 ve ormansızlaşma alanında ise yüzde 220 arttı.

- RYSTAD Energy’nin “Enerji Depolama Görünümü Mayıs 2025” raporu küresel enerji depolama kapasitesinin 2040 yılına kadar yedi kat artarak 4 TW’yi aşacağını öngörüyor. 2024’te enerji depolamada rekor kırıldı: Dünya çapında yaklaşık 200 GWh yeni batarya kapasitesi devreye alındı. Bu, önceki yıla göre yüzde 80 artış demek.

- SİGORTA ve danışmanlık şirketi Aon’un “2025 Yılı Müşteri Trendleri” raporu, iklim krizinin doğrudan işgücüne etkilerine ve çalışanların konaklama sorunlarına odaklanıyor. Özellikle yüksek sıcaklıklar, dünya genelindeki iş akışında ciddi kayıplara neden oluyor. Rapora göre, yalnızca sıcak hava nedeniyle toplam çalışma saatlerinin yüzde 2.2’si kayboluyor. Bu da yaklaşık 80 milyon tam zamanlı çalışana denk gelen bir üretkenlik kaybına işaret ediyor.