Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

NATURE CLIMATE CHANGE’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ABD’de 12–30 °C arasında hava sıcaklıkları her bir derece arttığında ev halklarının ilave şeker tüketimi yaklaşık 0.70 gram artıyor. Bu etki özellikle düşük gelirli ve eğitim düzeyi düşük hane halklarında daha güçlü görülüyor. Araştırmacılar, küresel ısınmanın şekerli içecek tüketimini artırarak sağlık eşitsizliklerini derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

ZORLU HOLDİNG’in yayımladığı 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, şirket ve grup bünyesindeki kuruluşlar, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 22.7 oranında azalttı. Aynı raporda, Ar-Ge ve inovasyona ayrılan bütçenin 2024’te yaklaşık 1.2 kat artırıldığı belirtildi. Ayrıca beyaz yaka kadın çalışan oranı yüzde 32’ye yükselerek toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ilerleme kaydedildi.

WATSONS TÜRKİYE, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 22-23 Ekim tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde düzenleyeceği Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Zirvesi öncesinde akademisyenler ve sektörün önde gelen markalarının katılımıyla kapsamlı bir online eğitim programını yaşama geçiriyor. Bu program sayesinde Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik yolculuğuna akademik bir perspektif kazandırıyor.

GLOBAL ALÜMİNYUM ÜRETİCİLERİNDEN RUSAL, otomotiv endüstrisine yönelik alüminyum hurda ilavesi yapılmış ve PEFA olarak adlandırılan yeni düşük karbonlu döküm alaşımlarının ticari üretimine başladı. Proje, Irkutsk Alüminyum Fabrikası’nda yaşama geçirildi ve alaşımlardaki geri dönüştürülmüş metal oranı yüzde 40’a ulaştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ (UN WOMEN) VE BM EKONOMİK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ (UN DESA) tarafından yayımlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2025 Durum Raporu, dünyanın toplumsal cinsiyet eşitliğinden geri adım attığını gösteriyor. Mevcut eğilimler devam ederse, 2030 yılına gelindiğinde hâlâ 351 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluk içinde yaşayacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, özellikle SKA 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik amaç) gerçekleştirilemeyecek. Aynı zamanda 2024 yılında 64 milyondan fazla kadın, erkeklere oranla orta veya ileri düzeyde gıda güvensizliği yaşadı.

CAPGEMINI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’nün yeni raporuna göre, işletmelerin büyük çoğunluğu sürdürülebilirliği rekabet gücü ve dayanıklılığın temel unsuru olarak kabul ediyor. Yatırım niyeti artsa da yalnızca beşte biri ara hedefler ve somut sermaye planlarıyla desteklenmiş ayrıntılı yol haritalarına sahip. İçeride bütçe ve veri eksiklikleri, dışarıda ise jeopolitik riskler ilerlemenin önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor.