Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2026 Enerji İnovasyonu Raporu, enerji teknolojilerinin artık küresel güvenlik ve ekonomik rekabetin merkezine yerleştiğini ortaya koyuyor. Rapora göre dünya genelinde yapılan her 10 patent başvurusundan biri enerji alanında gerçekleşiyor. Patentlerin yaklaşık yüzde 40’ı ise enerji depolama ve özellikle batarya teknolojilerine odaklanıyor. Asya ülkeleri lityum iyon bataryalarda liderliğini sürdürürken, güneş enerjisinde perovskit hücreler yükselen inovasyon başlıkları arasında yer alıyor.

- İzmir merkezli Folkart, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda inşaat ve gayrimenkul sektöründe karbon ve atık yönetimine yönelik uygulamalarını paylaştı. Rapora göre şirketin karbon ayak izi yıl içinde yüzde 16’nın üzerinde azaltılırken şantiyelerde yürütülen ayrıştırma çalışmalarıyla geri dönüşüme gönderilen atık oranı yüzde 52’yi aştı. Farklı projelerde binlerce kilogram tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanılırken bazı projeler “sıfır atık belgesi” almaya hak kazandı. Veriler, yapı ve gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının giderek daha fazla ölçülebilir hedeflerle ele alındığını gösteriyor.

- Green House Art Days’in üçüncü sergisi “Dağın Ruhu Bir Patikadır”, 7 Mart’ta Antalya Geyikbayırı’ndaki Greenhouse’ta gerçekleşecek. Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu işbirliğiyle Melike Bayık küratörlüğünde hayata geçen sergi, sanatçılar Eser Epözdemir ve Handan Akyürek’i doğayla iç içe bir üretim ve araştırma sürecinde bir araya getiriyor. Misafir sanatçı programı kapsamında bölgede çalışacak sanatçılar, üretimlerini yerle kurdukları ilişki üzerinden şekillendirerek doğa, beden ve mekân arasındaki bağı tartışmaya açıyor. Kısa süreli sergi formatı, sanatın ekolojik düşünceyle kurduğu ilişkiye odaklanan alternatif üretim modellerine işaret ediyor.

- Kaz Dağları eteklerinde yer alan Simurg Inn, 6–8 Mart tarihlerinde düzenlenecek Fermente Turşu Atölyesi ile geleneksel gıda saklama yöntemlerini yeniden gündeme taşıyor. Eğitmen ve yazar Begüm Yaramancı’nın yürütücülüğündeki atölye, katkısız ve doğal fermantasyon teknikleri üzerinden mevsimsel üretim, gıda israfının azaltılması ve yerel mutfak bilgisinin korunmasına odaklanıyor. Fermente gıdalar, düşük enerji gereksinimi ve uzun raf ömrü sayesinde sürdürülebilir beslenme pratiklerinin önemli bir parçası olarak yeniden öne çıkıyor.

- Enerji düşünce kuruluşu Ember’in yayımladığı yeni analize göre jeotermal enerji, Avrupa’nın temiz enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayabilir. Rapora göre Avrupa Birliği’nde maliyeti yaklaşık 43 GW’lık yeni jeotermal kapasite geliştirilebilir. Bu kapasitenin hayata geçirilmesi halinde jeotermal enerji, AB’de kömür ve gazdan üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 42’sini ikame edebilecek potansiyele sahip. Analiz, yeraltı ısısına dayalı bu sürekli ve yerli enerji kaynağının enerji güvenliği ve iklim hedefleri açısından stratejik öneminin arttığını ortaya koyuyor.

- ABD’de 13 eyalet, temiz enerji projeleri için ayrılan 1.2 milyar dolarlık federal hibenin iptal edilmesi üzerine Trump yönetimine dava açtı. Eyaletler, kararın Kongre’nin bütçe yetkisini ve anayasal güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini savunuyor. Kaliforniya valiliği, iptal edilen fonların yalnızca enerji dönüşümünü değil, istihdam ve halk sağlığını da doğrudan etkileyeceğini açıkladı. Planlanan projelerin 200 binden fazla istihdam yaratması ve her yıl milyarlarca dolarlık sağlık maliyetini azaltması bekleniyordu.