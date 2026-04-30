Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- Bu yıl beşinci yaşını kutlayan Upcycle Istanbul Art & Design Festival, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Terminal Kadıköy’de düzenlenecek. Festival, sanat ve tasarım aracılığıyla sorumlu tüketim, kaynakların verimli kullanımı, iklim aciliyeti ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Programda sergiler, söyleşiler, sürdürülebilir yaşam odaklı pazar alanı, film gösterimleri, müzik performansları ve atölyeler yer alıyor.

- BMW Türkiye, CI Bloom’un beşinci edisyonunda elektrikli mobilite ve sürdürülebilirlik odağını sanatla buluşturan bir sunum gerçekleştirdi. Yeni BMW iX3, Borusan Contemporary’nin katkılarıyla Edward Burtynsky’nin Dönüşen Yeryüzü sergisinden “Erozyon” temalı özel bir seçkiyle birlikte sergilendi. Burtynsky’nin Türkiye’de çektiği fotoğraflar, endüstriyel faaliyetlerin doğa üzerindeki etkilerini görünür kılarken sunum elektrikli mobilite ile ekolojik farkındalık arasında bir bağ kurmayı amaçladı.

- Ekolojik ve sosyal açıdan adil ekonomik sistemlerin güçlenmesi için çalışan uluslararası ağlar ve kurumlar, 28–30 Mart 2027’de Kahire’de düzenlenecek Next Economies Forum’da buluşacak. Türetim Ekonomisi Derneği ve Heliopolis Sürdürülebilir Kalkınma Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecek forum, farklı ülkelerden hareketleri, sosyal girişimleri, akademiyi, iş dünyasını ve politika yapıcıları bir araya getirecek. “Eylemde Birlik” temalı buluşma, fikir alışverişinin ötesinde somut işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

- Ege’nin zeytinliklerinden esinlenen kişisel bakım markası Lalive, vücut bakım serisine dört yeni ürün ekledi. Tamamen doğal içeriklerle geliştirilen seri; iki duş jeli, bir vücut losyonu ve seyahat boy vücut yağından oluşuyor. Geri dönüştürülebilir ambalaj tercihleri de markanın bütünsel yaklaşımını destekliyor. Lalive, yerel üreticilerle ve özellikle kadın emeğiyle şekillenen üretim anlayışını doğaya saygılı bir iyi yaşam kültürüyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Seri, ritüel odaklı bakım anlayışını gündelik kullanıma taşımayı amaçlıyor.

- Alışan Lojistik, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarıyla uluslararası ölçekte önemli bir başarı elde etti. Şirket, İngiltere merkezli ve bu alanda dünyada referans kabul edilen kuruluşlardan British Safety Council tarafından verilen International Safety Award 2026 kapsamında “Distinction (Üstün Başarı)” seviyesinde ödüle layık görüldü.

- İklim krizi, ekosistem kaybı ve toprak sağlığı, tarım ve gıda güvenliğinin geleceğini doğrudan etkiliyor. SKD Türkiye, COP 31 Webinar Serisi’nin üçüncü oturumunda “Tarım ve Gıda Güvenliği: Dayanıklılık, Verimlilik ve Doğa Pozitif Ekonomi” başlığını gündeme taşıdı. 21 Nisan’da düzenlenen webinar’da doğa ve iklim arasındaki güçlü bağ, tarım ve gıda sistemlerinde artan riskler ve ekosistem kaybının üretim süreçleri üzerindeki etkileri ele alındı. Oturumda ayrıca toprak sağlığının üretim maliyetleri ve dayanıklılık üzerindeki rolü değerlendirilirken, iş dünyasından iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

- 350.org’un “Cebimiz Yanıyor: Fosil Yakıtlar Haneleri ve Ekonomileri Nasıl Tüketiyor?” başlıklı yeni raporu, fosil yakıt sisteminin hane bütçeleri ve küresel ekonomi üzerindeki yükünü ortaya koyuyor. Rapora göre doğrudan devlet destekleri, vergi muafiyetleri, iklim hasarı ve hava kirliliği maliyetleri dahil fosil yakıtlara yapılan toplam kaynak aktarımı yılda 12 trilyon dolara ulaşıyor. Bu da dünyadaki her bir insan için yılda yaklaşık 1400 dolarlık ek yük anlamına geliyor.