Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- TEMA Vakfı, Türkiye’nin son 65 yılda mera varlığının yüzde 54’ünü kaybettiğine dikkat çekti. Vakfa göre 1960 yılında yaklaşık 29 milyon hektar olan çayır ve mera alanları bugün 13 milyon hektar seviyesine geriledi. Kaybedilen alanın büyüklüğü Marmara Bölgesi’nin iki katını aşıyor. Uzmanlar, meraların biyolojik çeşitlilik, karbon depolama ve kuraklıkla mücadele açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

- Türkiye’de iklim kriziyle mücadelede sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan İklim Değişikliği ile Mücadele için Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü, İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Sabancı Vakfı’nın hibe desteği ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürütücülüğünde hayata geçirilen girişim, sivil toplum kuruluşlarının iklim perspektifini çalışmalarına entegre etmesini ve ortak hareket etmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

- C40 CItIes’In yayımladığı “Kentsel İklim Uyumuna Yönelik Finansal Argüman Oluşturma” başlıklı çalışma, kentlerin iklim uyum projelerine yatırım çekebilmesi için atılması gereken adımları inceliyor. Rapora göre güçlü fizibilite çalışmaları ve finansal açıdan uygulanabilir proje portföyleri, kentlerin özel finansmana erişiminde kritik rol oynuyor. Raporda São Paulo başta olmak üzere farklı kentlerden örnek uygulamalara da yer veriliyor.

- Bonn’da devam eden ara dönem iklim müzakereleri sırasında Türkiye ve Avustralya’dan sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı bir koalisyon, COP31 Başkanlığı için iki ülkeye ortak çağrıda bulundu. 94 kuruluş tarafından imzalanan mektupta, Türkiye ve Avustralya’nın fosil yakıtlardan çıkış sürecinde uluslararası ilerlemeye liderlik etme fırsatına sahip olduğu vurgulandı. Sivil toplum temsilcileri, her iki ülkenin de iklim taahhütlerini somut adımlarla desteklemesi ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.

- DavInes’in güzellik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Essential Haircare serisi, yeni formülleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Seride kullanılan aktif bileşenler, dünyanın farklı bölgelerindeki Rejeneratif Organik Sertifikalı çiftliklerden elde ediliyor. Kayısı ekstresi, yeşil kahve, baobab ve beyaz hibiskus gibi içerikler saç bakımına destek sunarken biyolojik çeşitliliğin korunması ve toprağın yeniden canlandırılması gibi rejeneratif tarım uygulamalarını da destekliyor. Marka, ürün geliştirme sürecinde sürdürülebilir tarım ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yaklaşımını öne çıkarıyor.

- BBC Weather'ın aktardığına göre, Avrupa’nın birçok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgası rekor sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ta sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması nedeniyle sağlık uyarıları yapılırken ulaşım ve enerji altyapılarında da aksamalar yaşanıyor. Uzmanlar, Avrupa’nın küresel ortalamanın üzerinde ısındığına dikkat çekerken aşırı sıcakların iklim krizinin etkilerini daha görünür hale getirdiğini vurguluyor