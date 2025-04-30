Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 04:00

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu” verilerine göre ülkemizin genelinde mart ayı yağışı normali, geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşti. 1991-2020 yıllarını kapsayan ve normali 61.2 mm olan yağışlar, 2024 yılı Mart ayında 69.5 mm, bu yıl mart ayında ise 28.8 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayı yağışına göre yüzde 59 azalma meydana gelirken mart ayı yağışları son 35 yılın en düşük seviyesine indi.

- AB Emisyon Ticaret Sistemi, 2005’ten bu yana kapsadığı sektörlerdeki emisyonları yüzde 50 oranında azalttı. AB ETS emisyonlarındaki azalmanın en önemli itici gücünü elektrik üretimi kaynaklı emisyonların 2023 seviyelerinin yüzde 12 altına düşürülmesiyle elektrik sektörü oluşturuyor. Bu azalma, yenilenebilir enerji üretimindeki yüzde 8’lik ve nükleer enerjideki yüzde 5’lik artışa bağlanıyor.

- İklim Haber ve KONDA Araştırma’nın “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı” isimli çalışmasının sonuçlarına göre, toplumun yüzde 70’i İklim Kanunu’ndan haberdar değil. Sadece yüzde 12’lik bir kesim kanunu duyduğunu ve içeriği hakkında bilgisi olduğunu aktarıyor. İklim değişikliğine duyulan endişe arttıkça yasadan haberdar olma durumu da artıyor.

- ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta hem ABD hem de uluslararası sularda derin deniz tabanında bulunan değerli minerallerin keşfi ve madenciliği sürecini hızlandırmak için hazırlanan ayrıntılı bir kararnameyi imzaladı. Deniz tabanının madenciliğe açılması iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yoğun bir şekilde deneyimleyen halihazırdaki kırılgan deniz ekosistemlerini kritik eşiğe sürükleyebilir.

- İngiltere hükümeti, Çin’de zorla çalıştırma şüphesiyle bağlantılı üretilen güneş panellerinin ülkenin yeni devlet enerji şirketi GB Energy tarafından kullanılmayacağını duyurdu. GB Energy, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve enerji faturalarını düşürmek amacıyla geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’ta kurulmuştu.

- Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) yayımladığı “2024 Küresel Rüzgâr Raporu”na göre dünya genelinde 2024 yılında 117 GW yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi devreye alındı. Bu rakam, 2023’teki 116.6 GW’lık kapasiteyi az da olsa aşarak yeni bir rekor kırdı. Ne yazık ki bu artış miktarı Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefi doğrultusunda yıllık 320 GW’lık kurulum gereksiniminin oldukça gerisinde kaldı.

- 1950’den 2023’e Akdeniz Bölgesi’nin iklim dinamiklerini inceleyen yeni bir çalışma, bölgede karasallaşmanın arttığına işaret ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ecmel Erlat’ın yeni yayımladığı makaleye göre bu artışın temel nedeni özellikle Batı Akdeniz’deki yaz sıcaklıklarının, kış sıcaklıklarına göre daha hızlı yükselmesi.

- ”la Caixa” Vakfı tarafından desteklenen bir merkez olan Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, erken ve orta çocukluk döneminde daha yüksek hava kirliliği seviyelerine maruz kalan çocukların beyindeki önemli bölgeler arasında daha zayıf bağlantılar olduğunu buldu.