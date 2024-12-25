Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Yeşil meslek ister imalat ve inşaat gibi geleneksel sektörlerde ister yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi yeni ortaya çıkan yeşil sektörlerde olsun, insanı ve dünyayı korumaya katkıda bulunan etki yaratan işlerdir.

Neden yeşil meslek?

Enerji ve hammadde verimliliğini artırır.

Sera gazı emisyonlarını sınırlar.

Atıkları ve kirliliği en aza indirir.

Ekosistemleri koruyup ve restore eder.

İklim değişikliğinin etkilerine uyumu destekler.

Daha çevre dostu bir ekonomi modelinin istihdam üzerinde de olumlu etkileri mevcut. “Küresel Yeşil Beceriler Raporu 2023”e göre Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında “en az bir yeşil beceri gerektiren” LinkedIn iş ilanlarının sayısı ortalama yüzde 15.2 arttı. En az bir yeşil beceriye sahip çalışanlar içinse LinkedIn işe alma oranı diğer işgücü ortalamalarından yüzde 29 daha yüksek. Dünya genelinde her 8 çalışandan yalnızca 1’i bir veya daha fazla yeşil beceriye sahip; bu oran ihtiyaç duyduğumuz yeşil beceri yaygınlığından hâlâ çok uzak.