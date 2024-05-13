Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Fondan Arı Yemi Desteği'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:11

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla verdiği kırsal destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor. “Arı Varsa Tarım, Üretim Varsa Gelecek Vardır” sloganıyla daha önce arıcılara akademik düzeyde eğitimler veren, arıcılık dergisi ile bilgilendirmeler yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, şimdide arıcılara Fondan Arı Yemi Desteği vermeye başladı.

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı olan ve aktif olarak arıcılık faaliyeti gerçekleştirilen tüm arıcıların faydalandığı yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi paylı olarak gerçekleştirilen destekten; başvuru yapan 744 arı yetiştiricisi yararlandı. Toplamda 59 bin 220 kilogram fondan arı yemi, yetiştiricilerin kovan sayılarına göre belirlenen oranlarda dağıtıldı.

''İHTİYACIMIZ HADDİNDEN FAZLA''

Destekten faydalanan arı üreticilerden bazıları memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

İbrahim Ünsal: “Fondan şekeri pancardan yapılmış olan arılar için çok değerli, çok kıymetli olan bir ürün. Yağmurlu hava, rüzgârlı hava, fırtınalı hava bizim için hiç iyi değil. O zaman da bunlara olan ihtiyacımız haddinden fazla. Sağ olsun başkanımız 30 lira gibi bir paraya bize bunları mal etti. Çok arısı olan daha fazla aldı, az arısı olan biraz daha eksik aldı. Bundan sonra da desteklerini bekleriz.”

Hüseyin Abay: “Emekli olduktan sonra arıcılığa başladım. Devlet desteği alıyorum. Arıcılar Birliği’ne üyeyim. İşletme belgem var. Fondan desteği burada arıcılara teşviktir. Arı demek; doğa demek, insanlık demek, yaşam demek, çocuk demek, her şey demek. Arının sadece balı değil. Propolisi var, poleni var, doğaya verdiği hizmet var. Yani bize olan destek, topluma destektir.”







