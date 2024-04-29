ABB'den belediyenin resmi amblemine ilişkin açıklama: Halka sorulması teklif edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:34
ABB'den belediyenin resmi amblemine ilişkin açıklama: Halka sorulması teklif edilecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından (ABB) belediyenin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, belediyeye, 31 Mart seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda sosyal medya ve 153 çağrı merkezinden yoğun başvuru geldiği belirtildi.

Belediye Meclisi'nce tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesinde ise 3'te 2 çoğunluk arandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ABB Meclisi'nde CHP Grubu 3'te 2 çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır. Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışmayla Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır."


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