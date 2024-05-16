Antalya'da çiftçiler para etmeyen patlıcanları yere attı
Antalya'da çiftçiler, para etmediği gerekçesiyle patlıcanları yere boşalttı. Çiftçinin patlıcanları boşaltırken "Para etmiyor ki, hayvanlar yesin, insanlar yemesin" sözleri dikkat çekti.
Antalya'da çiftçiler, para etmediği gerekçesiyle patlıcanları yere döktü.
Çiftçi patlıcanları boşaltırken "Para etmiyor ki, hayvanlar yesin, insanlar yemesin" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- AKP bürokrasisinde kavga
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal
- Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu