Antalya'da çiftçiler para etmeyen patlıcanları yere attı

Antalya'da çiftçiler, para etmediği gerekçesiyle patlıcanları yere boşalttı. Çiftçinin patlıcanları boşaltırken "Para etmiyor ki, hayvanlar yesin, insanlar yemesin" sözleri dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:41
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Antalya'da çiftçiler, para etmediği gerekçesiyle patlıcanları yere döktü. 

Çiftçi patlıcanları boşaltırken "Para etmiyor ki, hayvanlar yesin, insanlar yemesin" dedi. 

 


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