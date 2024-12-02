Aydın'da portakal üreticisi bu yıl umduğunu bulamadı

Aydın’da Kuyucak ilçesinde portakal üreticiliği yapan çiftçiler düşük fiyatlar nedeniyle üreticilerin bu yıl umduğunu bulamadığını ifade etti.

Aydın'da portakal üreticisi bu yıl umduğunu bulamadı
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:18

Kış mevsimiyle birlikte Aydın’da narenciye hasadı ve ihracat mesaisi başlarken üreticiler bu yıl umduğunu bulamadı. Düşük fiyatlar sebebiyle zarar ettiklerini ifade eden Kuyucaklı portakal üreticileri, masraflar çıktıktan sonra kendilerine para kalmadığını söyledi. Ailesi ile birlikte uzun yıllardır portakal üreticiliği yaptıklarını ifade eden 65 yaşındaki Zühtü Şengün; "Portakalın kilosu dalında sadece 5 liraya alıcı buluyor. Masraflar çıktıktan sonra elimizde para kalmıyor. Üretici zor durumda. Eğer destek olunmazsa, narenciye üretimi bölgede tamamen bitebilir" dedi.

Kuyucak’ta narenciye bahçesi bulunan emekli polis memuru Arif Aksaraylı ise portakal üreticilerinin ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Aksaraylı; "Kuyucak, portakal üretimi açısından Aydın’ın önemli bir merkezi konumunda. Ancak birçok üretici, zarar etmeye dayanamayarak portakal üretimini bıraktı. Narenciye üreticisine teşvik primi verilsin. Bu hem üreticiyi rahatlatır hem de bölgedeki tarımın devamını sağlar" diye konuştu.


Etiketler: #portakal #Tarım

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