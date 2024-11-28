Portakal yerken ölüyordu... Market sahibi, Heimlich manevrası ile müşterisini kurtardı

Elazığ’da, market sahibi Nizamettin Adağa, yediği portakal nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Portakal yerken ölüyordu... Market sahibi, Heimlich manevrası ile müşterisini kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:11

Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde, market sahibi Nizamettin Adağa, portakal yerken nefes borusuna kaçan bir müşterisini Heimlich manevrası yaparak hayata döndürdü. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, bir müşteri yediği portakalın nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşadı. Müşteri, çevredeki insanlardan sırtına vurmalarını isteyerek yardım aradı. O sırada market sahibi Nizamettin Adağa, hızlı bir müdahaleyle Heimlich manevrasını uygulayarak, müşterisinin nefes borusuna takılan portakal parçasını çıkarmayı başardı.

Adağa’nın doğru zamanlamayla yaptığı müdahale sayesinde müşteri, sağlıklı bir şekilde rahat nefes almaya başladı. Yaşanan bu korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Etiketler: #Heimlich manevrası

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