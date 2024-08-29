‘Bir kilo böcek getir, 250 TL götür’
Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, kahvarengi kokarcalara karşı kampanya başlattı. Çıtır, “Vatandaşlarımızın yakaladıkları kokarcaları, canlı veya ölü olarak belediyemize teslim etmeleri durumunda, kilo başına 250 TL nakit ödeme yapacağız” dedi.
CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel’in Gürgentepe’deki fındık bahçesinden yola çıkarak Çamaş, Fatsa, Perşembe üzerinden Ordu merkeze başlattığı “Fındık Yürüyüşü” devam ediyor. Yürüyüşe destek veren Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, kahvarengi kokarcalara karşı kampanya başlattı. Çıtır, “İlçemizde fındık başta olmak üzere mahsullerimizi bu zararlı böcekten kurtarmak için halkımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yakaladıkları kokarcaları, canlı veya ölü olarak belediyemize teslim etmeleri durumunda, kilo başına 250 TL nakit ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.
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