Bitki koruma sektöründe dijital dönüşüm başladı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:23

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:25

Agrobest Grup, Rise with SAP S/4HANA Projesi'nin başlangıç toplantısı önceki gün Agrobest Grup'un ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Agrobest Grup İcra Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Agrobest Grup İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, SAP Global Kanallar Satış Direktörü Orkun Dernek ve Solvia Genel Müdürü Serkan Yıldırım'ın yanı sıra üç şirketten temsilciler ve çalışanlar katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Agrobest Grup'un, SAP S/4 Hana Projesi ile iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getireceği vurgulandı. Solvia'nın tecrübeli ekibinin, Agrobest Grup'un ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler sunarak, SAP S/4 Hana Projesi'nin etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

EROĞLU: BÜYÜMEMİZİN TEMELİNDE YENİLİKLERE UYUM VAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Agrobest Grup İcra Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, "Agrobest Grup olarak, gıda zincirinin bir halkasıyız. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan besin için çalışıyoruz. Agrobest, bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinin tarım sektöründe en çok güvenilen firmalardan biri konumunda. Kurulduğumuz günden bu yana, sürekli olarak büyüyüp gelişerek insanlığa daha fazla katkı sağlamaya çalıştık. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bu büyümenin temelinde ise yeniliklere uyum sağlamak var" dedi.

Tüm üretim tesislerini ve yeni yatırımlarını çağın en modern teknolojisi ile oluşturduklarını belirten Eroğlu, "Üretimimizin ve çalışanlarımızın verimliğini artırmak için teknolojinin tüm nimetlerinden, tüm yeniliklerden faydalanıyoruz. Bugün tanıtımı yapılan SAP programı da bu yeniliklerin bir parçası. Bu yenilik ile işlerimizi daha az hatayla, daha verimli yapacağız. Bu projenin tarım sektöründe dijital dönüşümün önemli bir örneği olacağına inanıyorum. SAP ve Solvia şirketlerine, dijital dönüşümümüzde yaptıkları yol arkadaşlığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

“BİR İLKİ BAŞARACAĞIZ”

SAP S/4 Hana Projesi ile Agrobest Grup'un dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Agrobest Grup İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, "İş operasyonları ve verimliliği daha iyi yönetebilmek için modern bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) çözümüne geçiş yapma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda SAP'nin doğru partner olduğunu gördük, güven duyduğumuz için çalışmaya başladık. Partnerimiz Solvia ile bu süreci birlikte başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Çok müstesna iki kurum olan SAP ve Solvia’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Projenin bitki korum sektöründe ilk olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bundan sonraki hedefimiz, uluslararası ölçekte sürdürülebilir bir Agrobest Grup’un temellerini oluşturmak. Ülkemizin bitki koruma ürünleri sektöründeki ilk SAP dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Cloud ERP’si olarak da Türkiye'nin ve Dünya’nın ilk projelerinden bir tanesini gerçekleştiriyor olacağız. Bu anlamda Dünya’nın en iyi uygulamalarını iş süreçlerimize uyarlarken ülkemizde ve tarım sektöründe ilkelerden birisini başarmış olacağız” dedi.

DERNEK: REFERANS BİR PROJE

Toplantıda konuşan SAP Global Kanallar Satış Direktörü Orkun Dernek, projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, "Bugünü görmek çok güzel, Agrobest Grup ile çıkılan bu yolculuğun keyifli geçeceğini düşünüyorum. Agrobest Grup çok farklı, çok vizyoner, teknolojiyi iyi kullanan bir şirket. SAP'ye gösterdikleri ilgi ve güven için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. Proje başlangıcını bir milat olarak değerlendiren Dernek, "SAP olarak iyi bir kumaş sunduğumuza inanıyoruz. Bu kumaşı çok iyi bir terzi olan SOLVİA'nın dikeceği bir proje başlattık. Dikilecek olan bu elbiseyi çok şık bir şekilde üzerinde taşıyacak bir kurumun olan Agrobest Grup'un karşısındayız. Bugün gerçekten bir milat, bugün dönüşümün ilk günü. Bugünden sonra birçok noktada çok daha farklı, çok daha anlamlı, gelecekte adından söz edilecek işlere imza atacağımıza inanıyorum. Projenin iyi bir referans proje olması için SAP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

SERKAN YILDIRIM: DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Dönüşümün gerçekleşmesi için Agrobest Grup'a danışmanlık yapacak Solvia şirketi adına açıklamalarda bulunan Solvia Genel Müdürü Serkan Yıldırım ise " Birlikte ortak bir hedefe, güzel bir dönüşüm yolculuğuna başlıyoruz. Agrobest Grup, dünyanın en güncel SAP teknolojilerini kullanarak daha verimli, daha rekabetçi bir üretim sürecine sahip olacak. Solvia olarak bizim bu yolculuktaki misyonumuz Agrobest Grup'un hedeflerine ulaşmasını sağlamak. Bu yolculuk kolay olmayacak, süreç bir yıl boyunca üstün mesailer harcanarak tamamlanacak. Alanında uzman, tutkulu ve dinamik ekip arkadaşlarım bu yolculuğun bir paydaşı olarak sürecin başarıya ulaşması için gereken tüm destekleri sağlayacak. Çok güzel bir proje hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlara şirketimiz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.