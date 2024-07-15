Bursa Şeftalisi, AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:18

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:18

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında “Bugün Türkiye'den bir ürün daha Coğrafi İşaret Korumalı ürün olarak AB'de tescil edildi.

‘Bursa Şeftalisi’, AB'den coğrafi işaret tescili alarak bunu alan 24. Türk ürünü oldu” denildi.