Çeşme'de karakılçık hasadı başladı: Belediye 18 TL'den alacak

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:52

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:52

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, alım garantili üreticilere dağıttıkları ata tohumlu karakılçık buğdaylarını ÇEŞTUR A.Ş. tarafından 18 TL’ye alınacağını açıkladı.



Karakılçık buğday hasadına katılan ve bu anları Instagram sayfasından paylaşan Başkan Ekrem Oran, "Ata tohumlardan Karakılçık Buğdayının hasadını gerçekleştirdik. Ata tohumumuz, Karakılçık buğdayını, 18 TL’den, Çeştur A.Ş üzerinden satın alıyor, üreticimize destek oluyoruz. Başka bir tarım mümkün diyerek bizlere yol gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in önderliğinde, Çeşme’de başka bir tarım mümkün diyoruz" diye konuştu.

Başkan Oran paylaştığı videoda da,"Dünyada tahıl üretiminin bu kadar önem kazandığı bugünlerde, Çeşme Belediyesi olarak kurduğumuz Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'nde, Çeşmeli üreticilerimize Ata tohumumuz olan karakılçık buğdayımızı, satın alma garantisi ile dağıttık. Şu anda da karakılçık buğdayı hasatındayız. Çeşme'de, satın alma garantisi ile ekimini sağladığımız Ata tohumumuz karakılçık buğdayını 18 liradan, ÇEŞTUR A.Ş. tarafından alımını gerçekleştireceğiz. Mazotun 40 liraya dayandığı, ekonomik şartların hergün ağırlaştığı bu günlerde, eğer hemşehrilerimize bir nebze katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Başka bir tarım mümkün diyerek bizlere yol gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in önderliğinde, Çeşme’de başka bir tarım mümkün diyoruz" ifadelerini kullandı..