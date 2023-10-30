CHP’li Başevirgen: TMO, üreticiyi tüccarın insafına bıraktı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:07

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:07

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, bu yıl dolu, don ve aşırı yağışların verdiği zararın yanı sıra özellikle Mildiyö hastalığı nedeniyle Sultaniye kuru üzümde hem rekolte hem de kalitenin çok düşük olduğunu söyleyerek, “Geçen yıla göre rekolte yarı yarıya düşmüşken ve piyasada 10 ve 9 numara kalitede kuru üzüm neredeyse yok denecek kadar azken, üzüm fiyatının maliyetin çok altında kalması izaha muhtaç bir durumdur. Oysa dünyanın neresinde olursa olsun serbest piyasa koşullarında, arzda oluşan bu azalışların ürün fiyatlarına yansıması yukarı yönde olmaktadır. Maliyetlerdeki aşırı artış ve verim düşüklüğü nedeniyle kilo maliyetinin 55 liraya çıktığı bir ortamda ürün fiyatının 40-45 lira aralığında kalmasının baş müsebbibi Toprak Mahsulleri Ofisi, yani iktidardır. Böyle zor anlarda üreticilerimizin yanında olması gereken TMO, alım fiyatı açıklamayarak, Manisa’mızın en önemli geçim kaynağı olan üzümü ve üreticiyi tüccarın insafına bırakmıştır” diye konuştu.

“TARİŞ ÜRETİCİNİN YANINDA DURURKEN TMO ÜRETİCİLERİ UNUTTU”

TARİŞ’in bu süreçte elinden geldiğince üyesi olan üreticinin yanında olmaya çalıştığını söyleyen Başevirgen, “TARİŞ, TMO tarafından fiyat açıklanmamasına rağmen öncelik alarak 7 numaralı kuru üzüm fiyatını önce 45 lira olarak açıkladı ve sonrasında 55 lira olarak güncelledi. Almış oldukları bu kararlar üyeleri adına olumlu karşılansa da ilk açıkladığı 45 liralık fiyat bir anlamda referans kabul edilmiş ve tüccarların elini güçlendirmiştir. Ne yazık ki üye olmayan üreticilerimiz üzümünü tüccarların belirlediği 40-45 lira aralığında bir bedele satmak zorunda kalmıştır. Oysa ilk açıkladıkları fiyat 55 lira civarında olsaydı belki de 7 numara kuru üzümün taban fiyatı da bu seviyelerde olacaktı” ifadelerini kullandı.

“SORUMLU TMO’DUR”

Şu anda piyasada 7 numara kuru üzümün fiyatının 55 lira seviyesini geçtiğini ifade eden Başevirgen, “Olan borcunu ödemek ve ivedi ihtiyaçlarını karşılamak için ürününü erkenden satmak zorunda kalan üreticilerimize oldu. Ne yazık ki bu üreticilerimiz büyük zarar etti ve bu zararın baş sorumlusu, rekolte düşüklüğünden dolayı fiyatların buralara çıkacağını bilmesi gereken ve buna rağmen piyasaya üretici lehine müdahale etmeyen Toprak Mahsulleri Ofisidir. Maalesef üzüm üretimi ve çiftçimiz bu yapılanlardan dolayı çok ağır yara almıştır. Bu hak gaspına sebep olan ve seyirci kalan her kim varsa, Manisalı üzüm üreticilerimiz adına onları kınıyorum” dedi.