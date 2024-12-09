CHP'li Gürer: "İktidar, çiftçinin ürününü değerinde satmasının önünü kesip yem sanayicilerinin yolunu açtı"

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:25

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açımlamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır üretim alanları için getirilen kısıtlamayı değerlendirdi. Gürer, şunları kaydetti:

"2024 yılı TÜİK Bitkisel Üretim Tahmin verilerine göre mısır üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağının açıklandı. Yıl sonunda veriler netleşecek. 2023 yılı ekimiyle rekor seviyeye ulaşıldığı, Bakanlık verilerine göre 9 milyon ton üretim gerçekleştiği ifade edilmişti. Bu süreç, fiyat artış hızının yavaşlamasını sağlamıştı. Üretimde Konya, Şanlıurfa ve Adana ilk sıralarda yer alırken, Niğde de önemli bir ekim alanına erişmişti. Kendi kendine yeterlilik bu süreç sonunda yüzde 85,8’e kadar çıktı. Yem sanayi önemli ölçüde mısır kullanıyordu. 9 milyon 119 bin dekara kadar tarım alanı genişledi. Buna rağmen, 2 milyon 697 bin ton ithal mısır bir yılda ülkemize getirildi. Ukrayna ve Rusya’dan ithalat sağlandı. 2024 yılında TMO, mısır alım fiyatını açıklamadı. Mısır fiyatının piyasada bir önceki yıla göre katlanması, iktidarı yeni bir karar almaya sevk etti.

"YEM SANAYİCİLERİNİN YOLUNU AÇTI"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır ithalatında gümrük vergisi düşürüldü. 2024 yılının sonuna kadar mısır ithalatında yüzde 135 olan gümrük vergisinin yüzde 5 oranında uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, 1 milyon ton mısır ithali için 31 Aralık tarihine kadar geçerli bir düzenleme getirildi. Böylece iktidar, çiftçinin ürününü değerinde satmasının önünü kesip yem sanayicilerinin yolunu açtı. Ancak sanayicinin yem fiyatlarındaki artışına ise iktidar seyirci kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu kez sulama suyu sıkıntılarının dikkate alınarak yeni düzenlemelere gidildi. Bu süreçte mısır ithalatının artıp artmayacağı, alınan kararın uygulanması sürecinde görülecektir.

"YÜZEYE YAKIN SU ARTIK YOK GİBİ''

Yeraltı suları, kuraklığın etkisi ve yanlış kullanımla her yıl daha derine gidiyor. Yüzeye yakın su artık yok gibi. 11 ile bağlı 52 ilçede münavebeli ekim kapsamında bir düzenlemeye gidiliyor. İlk kısıt getirilen ürün mısır oldu Suyun giderek sorun haline geldiği bölgeler için bir düzenleme getirildi. Uygulamanın yansımasını gelecek yıllarda göreceğiz.

"HER TARIM BÖLGESİ İÇİN GÖLETLER OLUŞTURULMALI''

Mısır, ciddi su tüketimi olan bir ürün. Farklı ürünlerde de kuraklık ve derinleşen yeraltı suyu sorunları artış gösteriyor. Bilim insanları su fakiri olduğumuzu ve önlem alınması gerektiğini ifade ediyor. Ancak AKP iktidarları bu bağlamda yeterli önlemleri almadı. Yüzey suları boşa akıtılmamalı, Akdeniz ve Karadeniz’e akan suların Orta Anadolu’ya yönlendirilmesi için daha çok proje üretilmelidir. Yeraltı barajları dahil her tarım bölgesi için göletler oluşturulmalı, yağmur ve atık sular doğru ve faydalı biçimde yönetilmelidir. Sulama suyu sorununun artması tarıma olumsuz yansıyacak. Su yönetimi, yeni bir dışa bağımlılık getirecek noktaya evrilmemeli. Planlamada kapsamlı çalışmalar yapılmalı, çiftçi ve besici mağdur edilmeden düzenlemeler sağlanmalıdır.

2023 yılında tohumluk ve normal olmak üzere 1 milyon 888 bin ton ithalata karşılık 519 milyon 573 bin dolar ödendi. Bu rakam, 2024 yılının ilk 10 ayında dahi artış göstererek, 2 milyon 966 bin ton ithalat karşılığında 674 milyon 366 bin dolar ithalata ödemiş olduk.''