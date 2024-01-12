Datça’da badem ve zeytin üreticilerine eğitim

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:17

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan protokol çerçevesinde, 2023 yılında verim sorunu yaşayan üreticilere badem ve zeytin üretimi ile ilgili eğitim verildi. 30 kooperatif ortağının katılım sağladığı eğitimde budama, bakım, ilaçlama gibi teknik eğitimler verildi.

CAN: BADEM VE ZEYTİN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Zeytin ve Badem üretimi hakkında değerli bilgiler aldıklarını belirten badem üreticisi Nurgül Can “Zeytin ve bademcilik ile ilgili çok güzel ve değerli bilgiler aldık. Köyümüz için badem, zeytin çok önemli. Bunların bakımı da bir o kadar önemli. Ağaçların bakımı, budaması, gübrelemesi hakkında önemli bilgiler aldık. Tüm üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi. Datça Sındı Mahallesi Muhtarı Ramazan Bitezli “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e böyle bir uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza her türlü bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızla birlikte tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

USUL: BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Muğla Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Sındı Mahallesi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul “Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ortak kooperatif kurduk. Kooperatiflerimizi bir çatı altında topladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi bize badem kırma ve temizleme makinası verdi. Kooperatif ortaklarımız bu makinalardan faydalanıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz bize zeytin alanı tahsis etti. Tahsis edilen zeytinlik alanların işlemesini biz yapıyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı proje kapsamında üreticilere hastalık-zararlı kontrolü ve mücadelesi, toprak, bitki ve su numunesi alımı, tarımda uygun mekanizasyon teknikleri, bölgelerde alternatif tarım ürünü denemeleri gibi çalışmaları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılıyor.