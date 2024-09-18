Denizli'de çiftçilere; gübre, arpa ve mısır desteği

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:15

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:15

Denizli Büyükşehir Belediyesi, derinleşen ekonomik kriz ve uygulanan tarım politikaları nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler için harekete geçti. Belediye, arpanın yanı sıra mısır alımı yaparak, bu ürünleri flake yem haline getirip hayvan yetiştiricilerine destek sağlayacak. Proje kapsamında, en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip aile işletmelerine bu destek verilecek. Arpa ve mısırını belediyeye satmak isteyen çiftçilerin, başvurularını 30 Eylül 2024’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden online olarak yapabilecekleri belirtildi. Çiftçilerin, güncel "Çiftçi Kayıt Belgesi" (ÇKS) ile başvuru formunu doldurmaları gerekecek. Alınacak arpanın kilogram fiyatı 8,50 TL, mısırın kilogram fiyatı ise 9,50 TL olarak açıklandı.

GÜBRE DESTEĞİ DE BAŞLADI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe kaliteyi ve verimi artırmak, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla “20.20.0 kompoze gübre” desteği vereceğini duyurdu. Gübre desteği projesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 30 Eylül 2024’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden başvurularını yapabilecekler.

BAŞVURUDA ÇKS ŞARTI ARANIYOR

Gübre desteğine başvuracak çiftçilerin, 2025 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarında en fazla 15 bin metrekare arazi bulunması gerektiği belirtildi. Gübre desteği almak isteyen çiftçilerin, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması önem arz ediyor. Başvuru sahiplerine, müracaatlarının uygun görülmesi durumunda bilgilendirme mesajı gönderilecek ve gübre teslimatının yapılacağı yer ve zaman mesaj yoluyla bildirilecek. Teslim alınmayan gübreler için hak sahipliği sona erecek.