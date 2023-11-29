Efes Selçuk’ta üreticiye 500 ton kompost gübre dağıtıldı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:19

İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Eylül ayında Gökçealan’da düzenlenen Osmancık Üzüm Şenliği’nde çiftçilere verdiği sözü tuttu. Belediyenin Park ve Bahçe Birimi’nde gerçekleştirilen budama çalışmalarından elde edilen 500 ton kompost gübre dağıtımını yapan Başkan Sengel, iklim krizi nedeniyle beklediği verimi alamayan Gökçealanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

“ÇİFTÇİMİZE DESTEK, SEZONA BEREKET”

Gökçealanlı üreticilerle bir araya gelen Sengel; “Gökçealan’da daha önce ürettiğimiz kompost gübreyi çiftçilerimizle buluşturacağımızı söylemiştik. Gökçealan’ın Osmancık üzümü coğrafi işaretini de aldı. Ne yazık ki geçtiğimiz sezon iklim krizi ve yüksek tonajlı yağmur sebebiyle üzüm konusunda üreticilerimiz ciddi zarar etti. Bu yüzden çiftçimize destek olalım dedik. Muhtarımızla birlikte bu sene ürettiğimiz bütün kompost gübreyi çiftçilerle buluşturmaya karar verdik. Toplam 500 ton kompost gübreyi 64 üreticimizle buluşturduk. Bu şekilde en azından verimliliklerinin artacağını ve bereketli bir sezon geçireceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

Gökçealan Köyü Muhtarı Nazmi Tabak, Gökçealanlı çiftçiler adına Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.

GÖKÇEALANLI ÇİFTÇİ: DEMEK Kİ YALNIZ DEĞİLİZ

Efes Selçuk Belediyesi olarak çiftçilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Mustafa Kemal Özdalyan; “Geçtiğimiz sezon Gökçealanlı üzüm üreticilerimiz maddi zarara uğradı. Bu anlamda Efes Selçuk Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Birimimizin yeşil atıklarından elde ettiğimiz kompost gübrelerimizi üreticilerimize destek olmak için ücretsiz olarak dağıttık” ifadelerini kullandı.

İklim krizinden dolayı üretimde sorun yaşadıklarını belirten Gökçealanlı çiftçi İbrahim Bircan; “Sağ olsun belediye başkanımız bu gübreyi hediye olarak bize verdi. Daha önce kullandık, güzel bir performans sağladı. Bunun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gübrenin üreticiler için önemli olduğuna değinen Gökçealanlı bir diğer çiftçi Mehmet Özgür ise, “Ben bu gübreyi ilk defa kullanacağım ama köyde kullananlar çok. Kullananlar bundan memnun kaldıklarını söylediler. Toprağın organik madde ihtiyacının bu gübre sayesinde karşılanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kompost gübre dağıtımından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Ceylan, “Sosyal belediyeciliğin bizlere verdiği nimetlerden faydalanıyoruz. Tüm yetkililere, başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Demek ki yalnız değiliz” dedi.