EGET’ten ‘topraktan öğrencinin cebine’
Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm (EGET) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Uzman, lavanta ve trüf mantarı yetiştirerek öğrencilere burs sağladıklarını belirtti.
Muğla merkezli EGET Vakfı’nca Ankara’da basın toplantısı düzenlendi. Vakıf adına basın açıklamasını yapan Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Uzman, Covid-19 salgını ile başlayan ekonomik krizin gençlerin eğitimden kopmasına neden olduğuna dikkat çekti. Uzman, “Sorun sandığınızdan daha derin. İşsizlik oranı yükseldi. Korkarız ki önümüzdeki yıllarda da üniversiteyi kazandığı halde eğitimi terk edecek çok sayıda öğrenci olacak” dedi. Öğrencilerin barınma sorununa da değinen Uzman, “Çok sayıda üniversitenin bulunduğu büyük şehirlerdeki ağır kira sorunu ve yurt yetersizliğinin geçmişe kıyasla daha fazla öğrencinin eğitimden kopmasına neden olacaktır. Devlet ve yerel yönetimler ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmaması için mutlaka programlar geliştirmeli” diye konuştu.
ÜRETİCİ VAKIFTAN ÖĞRENCİYE BURS
Vakıf, bursların sürekliliği için Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi’nde bulunan 22 dönümlük tarım arazisinde ekolojik tarım faaliyetleriyle kendi döner sermayesini oluşturuyor. Bu faaliyetler kapsamında dünyanın en pahalı yiyecekleri arasından bulunan trüf mantarı, lavanta ve lavantadan üretilen kozmetik ürünlerden elde edilen gelirle vakıf, öğrencilere burs sağlıyor.
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