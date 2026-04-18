Foça'da tarımın geleceği masaya yatırıldı

İzmir'de “Gelenekten Geleceğe Foça Tarımı Sempozyumu”, Foça Belediyesi ile Tez-Koop-İş Sendikası iş birliğinde Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Toprak varsa gelecek var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte; tarımın dünü, bugünü ve yarını, üretimden istihdama, gıda güvenliğinden kooperatifçiliğe kadar geniş bir çerçevede ele alındı. Akademisyenler, uzmanlar ve yerel üreticiler, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kırsalda nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı. Sempozyumun açılışı, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın konuşmalarıyla yapıldı.

‘ÜLKENİN SİLKELENMESİ LAZIM’

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Bu çalıştay benim için ayrıca kıymetli. Bu topraklarda doğdum. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Gediz’den, benim dönemimde su içilebiliyordu. Gediz’imiz o derece temizdi. Ama bugün geldiğimiz noktada pestisitlerle tamamen zehirlenmiş birinci sınıf tarım arazileri var. Su zaten yok. Gediz artık nehir olmaktan çıkmış, foseptiğe dönmüş. Bir o kadar da paylı mülkiyet esaslı birinci sınıf tarım arazilerini 200, 300 metreye bölmek suretiyle 'hobi bahçesi' dediğimiz hikâyeyi peşkeş çektiğimiz ve kısa dönemde para kazanmayı hedeflediğimiz bir bölge hâline geldik" dedi.

Büyükbaş hayvancılığın ‘yok denecek’ kadar azaldığına dikkat çeken Fıçı, “Bu ülke tarım alanında özellikle; eğitim ve sağlık alanında silkelenmesi lazım” vurgusunu yaptı. Gediz Nehri'nin kurtarılması için bir birlik kurmak istediklerini de dile getiren Fıçı, "Gediz’in doğduğu ve denize buluştuğu bütün bölgedeki il belediyeleri ve ilçe belediyeleriyle, belki Gediz’i kurtarmak adına bir birlik kuralım istiyoruz” diye konuştu.

‘İŞÇİ-KÖYLÜ EL ELE VERMEK ZORUNDAYIZ’

Aç kalma riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ise, “İşçi-köylü el ele vermek zorundayız, bu ülkeyi kurtarmak için. İşçilerin sendikaları, köylülerin de kooperatifleriyle birlikte el ele, omuz omuza mücadele ederek hem ülkeyi demokratikleştirmek hem de üreticiye katkı sağlayarak üreticinin mazotunu, gübresini, tohumunu, ne harcaması gerekiyorsa devletin sübvanse etmesini sağlayarak onu zorlayarak ve ona o üretimi yaptırarak daha güvenilir gıda elde etmeliyiz tüketiciler olarak. Köyden kente göçü de önlemek durumundayız” dedi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy, “Küresel Isınmanın Tarım Üzerindeki Etkileri” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Program kapsamında Foça’dan iyi uygulama örnekleri tanıtılırken; gıda güvenliği, istihdam, tarım politikaları ve kooperatifçilik başlıklarında paneller düzenlendi. Sempozyum, 19 Nisan’da atölye çalışmaları ve örnek işyeri ziyaretleriyle devam edecek. Program gerçekleştirilecek değerlendirme oturumu ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak.