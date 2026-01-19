Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde bir araya gelecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemini Suriye oluşturacak.

HTŞ kontrolündeki Şam ordusunun sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek, sahadan gelen son bilgiler ışığında yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak. SDG'nin Şam'a entegrasyonu ve 10 Mart Mutabakatının sahaya yansımaları da görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISINDA 'GAZZE' GÜNDEMİ

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı ele alınacak. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye diye isimlendirilen süreç de toplantı başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

Kabine’nin ardından Erdoğan'ın, 'Millete Sesleniş' konuşması için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.