Küresel ısınma nedeniyle buğdayın artık ekim yerine kasımda ekilmesi öneriliyor

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:41

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, hububat ekimlerinin normal şartlarda eylül sonu ve ekim ayında yapıldığını, ekim ayının isminin de buradan geldiğini söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle kış mevsimlerinin kısaldığını belirten Kaya, "Eskiden kasım ayı da kış gibi geçerdi. Kış mevsimi artık aralık-şubat arasında üç aya düştü. Ekim ayını artık ekim için tavsiye etmiyoruz çünkü en önemli şeylerden biri, kışlar eskisi gibi soğuk geçmiyor. Özellikle sonbahar veya aralık. Bitki eğer ekim ayında ekilirse kasım da sıcak geçtiği için kendini yaz veya bahar havasında hissedip gelişmesine devam ediyor." dedi.

''ARTIK 'EKİM AYI' OLMAKTAN ÇIKTI''

Kaya, geçen yıl Trakya'da kasıma kadar beklenen yağışların düşmediğini, bu nedenle tohum yatağı hazırlamanın zor olduğunu dile getirdi.

Bu yıl düşen yağışlarla toprağın ekime uygun hale geldiğini ancak ekim sonrası nemli yapı ve sıcak havayla buğdayın hemen büyüyeceğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Arkasından normal kış sezonu olmayacağı için de büyümesine devam edecek, kışa daha yüksek seviyelerde girmiş olacak. Buğday çok fazla büyüdüğü zaman iki şey ortaya çıkıyor. Nem ve sıcaklığın çok fazla olduğu, ardından karsız donların olduğu dönemlerde zararlıların ve hastalıkların bu bitkilerde çoğalma ve hastalık yapma riski çok fazla.

Karsız don olursa yani eksi derecelere düşen havalar olursa bitkinin çok fazla miktarda büyümesiyle çok fazla su tutan genç yapraklar da büyüyor. Böyle olunca erken gelişmiş yaprakların da donması suretiyle verim kayıpları çok fazla oluyor. Bu nedenle geçtiğimiz on yıllık tecrübe çerçevesinde küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissettiğimiz için biz doğal olarak artık ekim ayını 'ekim ayı' olmaktan çıkartıyoruz."

Kaya, çiftçilere ekim zamanını bu doğrultuda değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kasım başı ya da en geç ortasına kadar olan sürede buğday ekiminin verim için daha yararlı olacağını dile getiren Kaya, "Özellikle Trakya bölgesinde bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler, gözlemler, yaptığımız araştırmalar ile bu yönde daha başarılı bir ekim sezonunu geçirebileceğimizi ve daha başarılı bir üretim ve yüksek verim elde edebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



