Skandalı görüntülerle ifşa etti: ‘TMO çuval çuval buğdayı toprağa gömdü’

Yayınlanma: 19.09.2024 - 21:28

Güncelleme: 19.09.2024 - 21:31

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, milyonlarca liralık kamu zararını ortaya çıkardı. Çömez, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) gömdüğü tonlarca buğdayı görüntülendi.

Bir tarım arazisine giden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, çiftçinin elinde kalan çok sayıda buğday çuvalını toprağın içinden çıkardı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak çiftçinin elinde kalan buğdayların çuvallarla toprağa gömüldüğünü iddia etti.

Çömez, toprağa gömülü çok sayıda buğday çuvalını elleriyle çıkardı.

"ALIN, HER TARAF BUĞDAY"

Sert tepki gösteren Çömez şunları söyledi:

"Yaptıkları rezilliğe bakın. Buğdayları nasıl gömmüşler. Bunlar Türk çiftçisinin alın teri. Göz nuru. Her taraf buğday. Aman millet yediğimiz haltı öğrenmesin diye binlerce kamyonla bu mezarları gece yarısı kaldırdınız. Devleti de böyle yönetiyorsunuz. Alın her taraf buğday. Tek kelimeyle yazıklar olsun diyorum.

“BU İHMALİN TEK TEK HESABINI SORACAĞIM”

Bu ihmalin tek tek hesabını soracağım. Tarım Bakanı sana soracağım bunu. Nasıl vicdanın sızlamadı bu buğdayları gömerken. Geceleri yatağa nasıl giriyorsunuz. Türk çiftçisi açken onların buğdaylarını mezarlara gömmeye ne hakkınız var."