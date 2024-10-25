Manisa'da üreticiye tohum desteği

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:18

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğine başladı. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini arttırmayı hedefleyen projede 564 bin 75 kilogram tohum il genelindeki üreticilere teslim edilmeye başladı. Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı ve merkez ilçede Arpa, buğday, 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının teslimi üreticilere yapıldı. Soma’da 29 bin 600, Kırkağaç’ta 26 bin 25, Akhisar’da 16 bin 500, Saruhanlı’da 4 bin 675, merkezde 10 bin 600 kilogram tohum üreticilere teslim edildi. Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı ve merkez ilçede gerçekleştirilen tohum teslim etkinliğine Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Akhisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Umutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Zeki Bilgin, siyasi partilerin temsilcileri ve üreticiler katıldı.

BAŞKAN OKUR: ÜRETİCİMİZLE BİRLİKTEYİZ

Tohum dağıtımına katılan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Somalı üreticimize desteği devam ediyor. Bu destek kapsamında yüzde 75 hibe destekli Andino cinsi buğday tohumunun dağıtımına başlamış durumdayız. Bugün üreticilerimizle birlikteyiz. İnşallah verimli bir sezon geçirirler, bereketli bir sezon geçirirler. Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Bu değerli ve anlamlı destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KADIN ÇİFTÇİ KABASAKAL: GÜZEL BAŞLADIK

Somalı kadın çiftçi Dilek Kabasakal, “Yapılan destek çok güzel çok verimli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel başladık çok güzel gider inşallah. Ben de kadın çiftçiyim, destekten yararlanıyorum” dedi.

Kırkağaçlı üretici Mehmet Deniz, “Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun. Tohumculuğu iyi yaptığı için teşekkürler. Vatandaşa destek oldu. Yüzde 75 hibe destekli olduğu için güzel. Bu başkanlarımızdan çok güzel şeyler görüyoruz, inşallah daha da iyi olur” diye konuştu.

TARHAN: UYGULAMA ÇOK FAYDALI

Kırkağaçlı üretici Metin Tarhan, “Yapılan uygulama çok faydalı. Zaten çiftçinin durumu belli, para kazanamadı. Tohum alacak gücünü bırakın, tarlayı sürecek mazot parası dahi yok çiftçide. Bu anlamda çok güzel bir destek olduğuna inanıyorum. Daha önceki yıllarda da zeytin kasası, zeytin yaygısı gibi destekleri oldu Büyükşehir Belediyesi’nin. Şu an da tedarik anlamında yardımları devam ediyor, güzel bir şey bence” dedi.

ERDOĞAN: DAR GELİRLİ ÇİFTÇİYE YÖNELİK BİR PROJE

Saruhanlılı üretici Hayrettin Erdoğan, projeden memnuniyetini dile getirirken, “Çok güzel bir proje. Bunun devamını istiyoruz” dedi. Saruhanlı’daki bir başka üretici Hüseyin Saygın ise, “Dar gelirli çiftçiye yönelik bir proje. Güzel bir proje. Çiftçiye bir nevi destek. Diğer yıllarda bize gübre de verilmişti. O proje de güzeldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyesi karşıladığı için üreticiye bir destektir” diye konuştu.