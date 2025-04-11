Manisa’yı don vurdu: Afet bölgesi ilan edilmeli

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:26

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:26

Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde üzüm bağlarını zirai don vurdu. Mart ayı sonlarında yaşanan felaketin ardından çiftçiler ikinci kez don olayına yakalandı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, don felaketinden etkilenen ilçelerin Ziraat Odası başkanlarıyla görüşerek zararın boyutu konusunda bilgi aldı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ YAKIN GELECEKLERİNİ YİTİRDİ”

Başkan Özalper açıklamasında, “Manisamızda çiftçilerimiz ikinci kez don felaketi yaşadı. 10 Nisan gecesi yaşanan ikinci don felaketi tam anlamıyla tarımsal bir yıkım oldu. Öncelikle bu yıkımdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saruhanlı’dan Sarıgöl’e, Akhisar’dan Alaşehir’e kadar uzanan yaklaşık bir milyon dekarlık bağ alanı, bir gecede ağır hasar aldı. Kuru üzüm ihracatının omurgası olan bu kentte yaşanan yıkım, yalnızca bir bölgenin değil, ülke tarımının krizi olmaya kadar uzanır. Üzüm üretimiyle Türkiye’nin lokomotif kenti olan ilimizde sabaha karşı uyanan çiftçiler sadece bağlarını değil, yıllık geçimlerini, borçlarını ödeme imkanını, belki de yakın geleceklerini yitirdi” diye konuştu.

“BÖYLESİ BİR FELAKET SIRADANLAŞTIRILAMAZ”

CHP’li Özalper, “Yaşanan bu olay sadece mevsimsel bir soğuk hava olayı olarak değerlendirilmemeli. Bu, tarımı sarsan bir deprem. Mikroklima özelliği taşıyan Manisa bağlarında erken uyanan üzüm çeşitleri, bu beklenmedik donla tamamen yanmış durumda. Taytan mahallesindeki zarar yüzde yüze yakın. Bu afetin etkisi, yalnızca tarlalarda değil; Manisa’nın ekonomisinde, Türkiye’nin dış ticaretinde, yüzlerce işçinin, esnafın, kooperatifin geleceğinde hissedilecek. Biz böylesi bir felaketin sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Devletin bu bölgeyi afet bölgesi olarak tanıması artık bir tercih değil, zorunluluk. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi’ye, özel bankalara olan borçları, faiz yükü bindirilmeden, yeni borç tuzakları kurulmadan ertelenmelidir. Çünkü insanlar yalnızca mahsulünü değil, ödeme gücünü de yitirmiş durumda. Ayrıca gelirini tamamen kaybeden üretici ailelerin yaşaması, hayatını sürdürebilmesi için doğrudan gelir desteği sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde tarım dışına kaçış hızlanacak, Manisa üretim gücünü yavaş yavaş kaybedecek” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ EN AZ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ AÇILMALI”

Özalper son olarak şu ifadeleri kullandı, “Üretimin yeniden ayağa kalkması için bugünden itibaren çiftçiye sıfır faizli, en az iki yıl geri ödemesiz tarımsal kredi imkanı sağlanmalı, TARSİM sistemi gerçek zarar oranlarını tam olarak karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Sigortası olmayan ama zararı büyük olan üreticiler de yok sayılmamalı. İlimizin ve ülke bazında ekonomimizin bel kemiği olan üreticilerimiz desteklenmeyi sonuna kadar hak ediyorlar. Üreticimizin yanında olmayı, bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Manisa’da hayat dondu, emek dondu. Şimdi o buzu devletin eli eritmelidir.”