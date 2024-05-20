CHP'li Gürer: Kredi faiz artışları çiftçileri olumsuz etkiliyor

Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 20.05.2024 - 10:26

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım ve Orman Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorunları ve taleplerini dinledi. Artan faizlerin çiftçiyi doğrudan etkilediğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

“Artan faizler çiftçiyi düşündürüyor. Banka kredisi kullanan çiftçilerin yüzde 59'u tek banka, yüzde 26'sı iki banka, yüzde 8'i ise üç bankadan kredi alarak çalışmaktadır. Doğal olarak çiftçiler artan faizlerden direkt etkileniyorlar. Bankalardan kredi kullanan çiftçilerin yüzde 67'si traktör alımı için bu krediyi çekmiş. Şu anda çiftçilik yapanlar borçlanmadan çiftçilik yapmak mümkün değil. Kredi faizlerinin artması da çiftçiyi doğrudan etkiliyor ve aldıkları dönemdeki serbest faizle bugünkü uygulanan faiz arasındaki her fark, çiftçinin mağduriyetini katlıyor."

''KREDİ ALMAK ÇOK ZOR''

Gürer, "Biz kredilerin faizleri silinsin derken bunlar kredilerin faizlerini artırıyorlar. Şu anda kredi ile ilgili şartları yerine getirmek, kredi almak zor. Kredi alanlar da aldıkları günkü faiz oranı sonradan değişken faiz olduğu için artınca hasat dönemi elde ettikleri ürün gelirini de şimdiden bankaya teslim edecekleri görülüyor. Krediyi de artık bankalar kolay vermiyor. Şartlarına uymuyorsa vermiyor. Şartları yerine getireceksin, sonra da bankanın belirlediği faize de razı olacaksın. "Oyun oynanırken kural değişmez" deniyor. Oysa şu anda kredi kullanmış bir bakıyorlar, kredilerdeki faizlerde artışlar meydana gelmiş. Çünkü orada serbest faiz anlaşması imzaladığı için istedikleri faizi yansıtıyorlar" dedi.