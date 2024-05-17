Salihli’de tarıma büyük yatırım: Yeni üretim ve lojistik merkezi kuruldu

Yayınlanma: 17.05.2024 - 03:59

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:11

Bitki koruma, bitki besleme, hibrit sebze tohumu ve hasat sonrası depolama çözümleri alanında sunduğu hizmetlerle tarımın birçok alanında faaliyet gösteren Agrobest Grup, yeni yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan üretim tesisinin ikinci etabının yapımına başladı. Yeni lojistik ve üretim tesisi yatırımı için 16 Mayıs'ta görkemli bir temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Manisa Valisi Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

EROĞLU: SINIRLARIMIZ KITALARI AŞTI

Törende konuşan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, “Bugün burada, Agrobest Grup olarak Salihli Üretim Tesisimizin ikinci etabının yapımına başlayacağız. Projemiz ülkemiz ve tarım sektörümüz için inşallah bir dönüm noktası olacak” dedi. Agrobest Grup’un tarım sektöründe öncü konumda olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana, çiftçilerimizin refahını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak için çalışıyoruz. Sınırlarımız kıtaları da aşmış durumda, en büyük önceliği ülkemize vererek bugün 25 ülkede çiftçilere kaliteli ürünler sunuyoruz” diye konuştu.

“ENDÜSTRİ 4.0 İLE DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE ÜRETİM”

Yeni yatırıma ilişkin açıklamada bulunan Eroğlu, “2022 yılında üretime başlayan bu tesisimiz 210 bin metrekarelik toplam alana sahip. Şu anda 66 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi ile çalışıyoruz. Bu tesis sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir merkez oldu. Endüstri 4.0 alt yapısı ile dünya standartlarının üzerinde bir üretim kalitesi ile çalışıyoruz. Bugün temellerini attığımız 2. Etap Üretim Tesisimiz ve Lojistik Merkezimiz ile bu kapasiteyi daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.

Projenin bölge istihdamına da katkı sunacağını ifade eden Eroğlu, “Bu etapta, yeni bir lojistik ve üretim tesisi inşa edeceğiz. Bu tesis, en son teknolojilerle donatılacak ve üretim kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, yeni istihdam imkanları oluşturarak ülke ekonomimize katkıda bulunacağız” ifadesinde bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİYİZ”

Türkiye’yi bitki koruma ürünleri üretim merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Eroğlu, “Ankara'da küçük bir ofiste başlayan, ardından İzmir'deki fabrikamızda gelişen serüvenimiz çalışanlarımızın emeği, devletimizin desteği, ülkemizin teveccühü, çiftçilerin ve iş ortaklarımızın güveni ile bugünlere geldi. Bugün Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü üreticisi konumundayız. İlk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz. Bizim bir hedefimiz var; Türk tarımını hak ettiği noktalara hep birlikte çıkaracağız. Ülkemizi bitki koruma ürünü üretim merkezine dönüştüreceğiz. İkinci etap yatırımımız da bu hedefimizin bir göstergesidir” diye konuştu.

VALİ ÜNLÜ: ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, Agrobest Grup'un tarım sektöründe sürekli büyüyen ve gelişen bir firma olduğunu ve gıda zincirinde önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Yeni yatırımın ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Vali Ünlü, "Yeniliklere açık bir yapı sergileyen Agrobest bu sayede hem büyüme hem de gelişme potansiyelini artırarak istihdam verilerimize olumlu katkılar sağlıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan ve İSO tarafından belirlenen ilk 500 firma içinde olan Agrobest firmasının, bugün açılacak kampüsle hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm üretim tesislerini ve yeni yatırımlarını çağın en modern teknolojisiyle donattıklarını her fırsatta vurgulayan şirket yetkililerimizi bu çabalarından ötürü tebrik ediyorum. Tarım sektöründe dijital dönüşümün öncü örneklerinden birini olma gayretiyle sektördeki diğer firmalara da ilham kaynağı olmayı hedefleyen Agrobest firmamıza çalışmalarında en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Bu serüvenleri boyunca sektördeki verimlilik ve sürdürülebilirlik adına yeni kapılar açacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

“DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK”

Temel atma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, “Dünya standartlarında teknolojik altyapısıyla öne çıkan 66 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü üretim tesisi olan Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri, yerli üretimin geliştirilmesi için oldukça önemlidir.” dedi.

Dilber, “Hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizin bitki koruma ürünleri ihracatı potansiyelinin artması açısından oldukça önemli bu tesisin ülkemiz tarımına kazandırılması ve bitki koruma ürünleri ile ilgili dışa bağımlılığın azaltılması katkı sağlayacaktır. Böyle bir tesisi ülkemiz bitki koruma ürünleri sanayiine kazandıran Agrobest Grup’a teşekkür eder, bu tesisin ülke tarımı için hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.