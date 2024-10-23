Soğuk hava tarlaları vurdu, tonlarca sebze dondu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:27

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van’da da hayatı olumsuz etkiledi. Hayatın her alanını olumsuz etkileyen soğuk hava, Gevaş ilçesinde hasadı beklenen tonlarca ürünün donmasına neden oldu.

Gevaş’ta 13 yıldır üretim yaptığını ifade eden Necmettin Yavuz isimli çiftçi, ilk defa bu aylarda böyle bir soğuk havaya rastladığını söyledi. Özellikle iki gün önce gece saatlerinde etkili olan don ve kar yağışı nedeniyle sebzelerin olumsuz etkilendiğini belirten Yavuz, tonlarca ürünün tarlada donduğunu söyledi.

Her yıl domatesten bibere, patlıcandan kavuna, lahanadan salatalığa kadar onlarca sebze çeşidini ektiğini vurgulayan Yavuz, “İki gece önce sabaha karşı bir don oldu ve her taraf beyazladı. Yaklaşık 400 tona yakın domates, biber ve patlıcanı soğuk vurdu. Biz çiftçiler çok mağdur durumdayız. Sadece ben değil, Gürpınar’daki arkadaşların da zararı çok” dedi.







