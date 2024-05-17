Tarım devlet eliyle bitiriliyor

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle borçlarını ödeyemeyen yurttaş sayısı her geçen gün artarken 2023 yılında 2,2 milyon çiftçinin bankalara borcu 391 milyar lirayı aştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na verdiği bilgiye göre; ipotekli çiftçi sayısı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısından fazla. ÇKS kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 172 bin 974 kişi olurken tapusu üzerine ipotek konulan çiftçi sayısı ise 2 milyon 230 bin 758 kişi oldu. Yanı geçimini tarımdan sağlamayanların bile tarlaları, bağ ve bahçeleri ipotek altında. Verilere göre; ipotekli tarım alanı da 42 milyon 360 bin 880 dekara ulaştı.

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem

ERDEM: ÇİFTÇİ ÜRETTİKÇE BORÇLANIYOR

Verileri Cumhuriyet’e yorumlayan Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, “Girdi fiyatların yükseldiği dönemde üretmek zorunda kalan çiftçiler, hasat döneminde dışarıdan ithalatla ürün fiyatlarından baskılanması nedeniyle ürünlerinin değerinin çok altında hatta maliyetin altında satmak zorunda kalıyor. Küresel iklim krizinin ortaya çıkarttığı problemler karşısında da çiftçilerin bu zararları karşılanacak tarım politikaları uygulanmıyor. Böyle olunca çiftçi ürettikçe borçlanıyor” dedi.

“TÜRKİYE TARIM ŞİRKETLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

İktidarın bu toprakların şirketlerinin eline geçmesi için bir politika uyguladığını ifade eden Erdem, “Aslında bu bir iktidarın politikası olarak sürüyor. Çünkü Türkiye tarım şirketleştirilmek isteniyor. Küçük çiftçilerin ve köylülerin topraklarından kopmasını ve bırakmasını istiyorlar. Eğer bırakmıyor ve ısrarla sürdürmeyi, üretmeyi sürdürmeye çalışıyorlarsa bu kez de sözleşmeli üreticilikle şirketlere bağlamaya çalışıyorlar. Böyle olunca çiftçiler borçlarını da ödeyemez duruma düşüyorlar. Üstelik kredi faizleri çok yüksek olduğu için bankalarda aldıkları bu faizleri geriye ödeme şansları olmuyor. Onun için hızla toprakları kaybetme durumuna geçiyorlar ve ipotekleniyor. Bunun nedeni uygulanan tarım politikalarında kendisidir” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı

ÇAKICI: GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK FAZLA

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı da çiftçini üretmek için borçlanmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Çiftçilik yapmak için artık sermaye gerekiyor. Gübre, ilaç, elektrik, sulama, işçilik gibi girdi maliyetleri çok yüksek. Bunun için de borçlanıyor. Hasat zamanı da ödenemediği zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. İcralar, ipotekler vs. Yıllardır artarak devam ediyor bu ve gittikçe de zorlaşıyor. Ya ürün alamıyor, ya da istediği fiyattan satamıyor” dedi.

CHP’Lİ GÜRER: SİYASİ İKTİDARIN BİR TERCİHİ

CHP Niğde Milletvekilli, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer de “Tarım politikalarının göz göre göre bu hâle getirilmesi siyasi iktidarın bir tercihi. IMF ve Dünya Bankası demiş ki; ‘Siz, sanayide ve turizmde yol alın, pahalıya tarım yapıyorsunuz, üretim maliyetiniz yüksek, o işi ithalatla çözün.’ ama pandemi, kuraklık, savaş kendi kendine yetmeyen ülkelerin sorunu olduğunu gösterdi. Bizim çiftçimize zulmetmeyin, eziyet etmeyin, hayvancılık yapanlara sahip çıkın. Yarın çok pişman oluruz, bu hepimiz için geçerli. Her yerde söylediğim cümle; ‘Tarımın siyaseti olmaz’. Yanlış politika uyguluyorsunuz, sonuçların acısını hep birlikte çekiyoruz, ödüyoruz” dedi ve iktidara, “Gelin, şu tarım politikasını yeniden planlayın, öngörülebilir bir hâle getirin, tarımdaki sorunları çözmek için de doğru politikalar geliştirin” diye seslendi.

CHP’li BAKIRLIOĞLU: BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENMELİ

CHP’li Bakıroğlu ise “Çiftçinin borçlarını en kolay şekilde ödemesi ve üretime devam etmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı, faizsiz olarak ertelenmelidir. Çünkü üretmeden Türkiye’nin büyümesi, kalkınması mümkün değildir. Tüm dünyada ülkeler tarımı desteklerken, bizde tarım sektörüne üvey evlat muamelesi yapılması doğru değildir” şeklinde konuştu.