'TARSİM çiftçinin yaralarını sarmak yerine derinleştiriyor'

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, don teminatı bulunmayan poliçelerde, poliçe başlangıç tarihinden don olayının yaşandığı tarihe kadar geçen süreye ait primlerin üreticiden talep edildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Don felaketi meyvenin çiçek döneminde gerçekleşti. Eğer o dönemde dolu afeti yaşansaydı TARSİM üreticiye ödeme yapacaktı. Ancak don oldu ve çiftçinin mahsulü tamamen yok oldu. Buna rağmen TARSİM prim talep ediyor. Çiftçinin ürünü yok, geliri yok ama borcu var. Üretici destek beklerken sırtına yeni yükler bindiriliyor.”

BORÇ ÇİFTİININ ÜZERİNE KÂBUS GİBİ ÇÖKTÜ

CHP’li Durmaz, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçlarının ödeme gününün geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Üretici bugün borcunu ödeyemez durumda. Don afeti desteği çiftçinin eline ulaşmadan TARSİM prim istiyor. Zaten borç yükü altında ezilen, girdilerini yüksek maliyetlerle karşılayan çiftçi şimdi bir de bu haksız taleple karşı karşıya bırakılıyor. Çiftçiye nefes aldırılması gerekirken boğazına basılıyor.”

'İKTİDAR ÇİFTÇİYİ KADERİNE TERK ETTİ'

Durmaz, iktidarın tarım politikalarını da sert sözlerle eleştirdi:

“Bu iktidar çiftçiyi kaderine terk etmiştir. Çiftçi toprağa küstürülüyor, üretimden koparılıyor. Süt hayvanları değer görmediği için kesime gönderiliyor, patates para etmediği için toprak altında bırakılıyor, soğan üreticinin elinde kalıyor. 1 litre süt, 1 litre sudan daha değersiz hale geldiyse bu anlayış iflas etmiştir. Üreticiyi görmeyen, çiftçiyi duymayan bu zihniyet, ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyor.”

'ÇİFTÇİ AYAKTA KALMAZSA TÜRKİYE AYAKTA KALMAZ'

Durmaz, yaşanan tablonun yalnızca Tokat’ı değil, tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarım bu ülkenin sigortasıdır. Çiftçi ayakta kalmazsa Türkiye ayakta kalamaz. TARSİM’in haksız uygulamalarına son verilmeli, don felaketinden etkilenen tüm üreticiler desteklenmeli ve borçları faizsiz ertelenmelidir. Çiftçinin üretimden kopmasına izin verilemez. Biz, çiftçimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz.”