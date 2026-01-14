TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, ‘Tarım ve Gelecek’ sempozyumu düzenledi: ‘Ulu Önder Atatürk’ün sözleri bizim için hedeftir’

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Türkiye’de tarım öğreniminin başlangıcının 180. yıl dönümü ve 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kültür Merkezi'nde “Tarım ve Gelecek” konulu sempozyum düzenledi. Etkinlik kapsamında ayrıca; Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödülleri ile meslekte 50. ve 35. yılını dolduran oda üyelerine yönelik ödül töreni yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ZMO Ankara Genç Temsilcisi Melike Cemile Şahin ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı.

‘KÖKLÜ ÖNERİLER VE LİYAKATLİ KADROLARA İHTİYACIMIZ VAR’

ZMO Başkanı Suiçmez, Türkiye’de tarım sektöründe büyük sorunlar olduğuna dikkat çekerek “Yaşanan sorunların kökeni yanlış ekonomi, tarım, gıda, eğitim, istihdam ve ücret politikalarıdır. İklim değişiminin olumsuz etkilerini de yaşadığımız bu zorlu süreçte, bilimin ve mühendisliğin ışığında kamucu tarım ve gıda politikalarını savunan ziraat mühendislerinin bilgi ve emeği her zamankinden daha yaşamsaldır” dedi. Neoliberal tarım politikalarının girdilerde dışarıya bağımlılığı arttırdığını da belirten Suiçmez, “Doğru uygulamalar yapılması halinde kontrol altına alınabilecek biz meslektaşlarımızın kontrolünde doğru hastalık ve zararlıya doğru ilaç doğru dozda uygun tekniklerle hasat ile ilaçlama arasındaki takvimi uyularak hem yerinde hem tedarik zincirinde hem nihayi ulaştığı rafta ya da gümrükte denetlenirse biz bu ülkede ziraat mühendisleri yerine ilgisiz mesleklerin de bu alana bilinçli sokulduğu bir ortamda maalesef pestisiti, aflatoksini konuşmak zorunda kalırız. Ziraat Mühendisleri Odası olarak biz diyoruz ki sorunların hepsi bir bütün ve bu köklü sorunları çözmek için köklü öneriler, liyakatlı kadrolara ihtiyaç var” diye konuştu.

‘ATATÜRK’ÜN POLİTİKALARI HÂLÂ ÇÖZÜM ÖNERİSİDİR’

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarıma verdiği önemi de anımsatan Suiçmez, “‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyen ülkenin gerçek sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür' diyen ‘Saman kılıçtan üstündür’ diyen ‘Üniversiteler özgürdür, özgür kalmalıdır' diyen Cumhuriyetimizin kurucu ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma ve eğitime yönelik yıllar öncesinden bizlerle paylaştığı sözleri ve uyguladığı politikalar bizim için halen daha geçerli olan çözüm önerileri ve hedeflerdir” ifadelerini kullandı.

‘BU ÜLKENİN TARIMSAL GELECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ GÜÇLÜ’

ZMO Ankara Genç Temsilcisi Melike Cemile Şahin de "Biz genç ziraat mühendisleri, üretimin yalnızca teknik bir faaliyet olmadığının farkındayız. Kullanılan üretim teknolojilerinden iş gücü verimliliğine, bilimsel bilginin katma değere dönüşmesinden gıda arzının sürdürülebilirliğine kadar her bileşen; tarımın geleceğini doğrudan şekillendirmektedir. Bu nedenle bizler yalnızca bir meslek öğrenmiyor; sorumluluk alıyor, söz söylüyor ve çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. İmkanlarımız sınırlı olabilir. Ancak toprağa, bilime ve bu ülkenin tarımsal geleceğine olan inancımız güçlüdür” dedi. TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ise, 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaşanan sorunların çözümünün mümkün olduğunu, sadece istemekle ve öncelemekle alakalı olduğunu aktardı. Ayrıca geçtiğimiz yıl zirai don olayı üzerinden örnekler veren Gürer, çiftçinin de bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödülleri ile meslekte 50. ve 35. yılını dolduran oda üyelerine ödülleri verildi. Bilim Ödülü Prof. Dr. Mahmut Kaplan'a, Teşvik Ödülü Sema Kaplan'a, Hizmet Ödülü ise Prof. Dr. Mahmut Boran, Halil Görür, Salih Çalı ve Mustafa Kemal Akman'a takdim edildi. Basın alanında; ANKA Haber Ajansı Muhabiri Halil Yatar, T24 Yazarı Çiğdem Toker ve Nefes Gazetesi Editörü Songül Dalgıç Bilgili ödül aldı.