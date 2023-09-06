TMO’da ‘randevu’ krizi: Bu da bizim suçumuz Cumhurbaşkanım

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:12

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:12

Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya, 6 ton arpasını satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Banaz tesislerine getirdi. Kaya, TMO yetkililerinin arpanın bitlendiğini belirterek alım yapamayacaklarını söylediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Çiftçi Kaya, sorunun TMO’nun alım için kendilerine geç randevu vermesinden kaynaklandığını iddia etti. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım 6 ton arpa getirdik. Birisini aldılar, birisini almadılar. Neymiş, bit, pire varmış. Biz biçerden alır almaz getirseydik, Toprak Mahsulleri randevu vermedi bize. Zaman gecikti. Şimdi de 'arpa bitlendi' diyor. Bu da bizim suçumuz sayın cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.