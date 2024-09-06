Üreticiden TMO’ya çağrı: Devreye girin

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:47

Bu yıl çiftçilerin ektikleri ürünler alım fiyatlarının istedikleri gibi olmamasından tarlada kaldı. Özellikle üzümde yaşanan hastalık, iklim krizi gibi nedenlerden dolayı verimsiz geçen yıl, alım fiyatlarının istenilen seviyede olmaması üreticiyi memnun etmedi. Manisa’da sergiye çıkan üzümlerin sağanak yağış ve dolu nedeniyle zarara uğraması sonrası Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) selendi.

RAKAM YETERLİ DEĞİL

Salihli'de üzüm hasadının devam ettiğini, ancak ani iklim değişikliklerinin üzüm üretimini olumsuz etkilediğini belirttiğini aktaran Yalvaç, yağmur, sel ve aşırı sıcakların üzüm bağlarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Özellikle 7 numara üzümün Tariş tarafından 100 TL'ye alındığını, ancak üreticilerin maliyetlerinin artması nedeniyle bu rakamın yeterli olmadığını söyledi. Üreticilerin, ilaç ve yevmiye ücretleri ile borçlarını karşılamak zorunda kaldığını belirten Yalvaç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) acilen devreye girmesi gerektiğini vurguladı. "Benim görüşüm, üzüm fiyatının 115 TL ile 120 TL arasında olması gerektiği yönünde" diye ekledi.

VERİM DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl aşırı sıcak ve nemli hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan Bağ Mildiyösü (Pornos) hastalığının da üreticiyi zor durumda bıraktığını hatırlatan Yalvaç, "Normal şartlarda 1 dönümden 600 kilogram üzüm alırken, bu yıl iklim değişiklikleri ve hastalık nedeniyle verim 120-200 kilogram arasında kaldı," dedi. Bu durumun üreticileri zorladığını belirten Yalvaç, "Geçmişte 100 dönüm bağdan 60 ton üzüm elde eden üreticiler, bu yıl sadece 25 ton alabildi. Üzüm bağlarına iyi bakmamıza ve Ziraat Odası olarak destek olmamıza rağmen bu sonuçla karşılaştık. Üretimin sürdürülebilmesi için TMO'nun kısa sürede ihtiyaçları karşılaması gerekiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. TMO'nun şu an itibarıyla üzüm alışı ile ilgili bir kararın olmadığını piyasadaki ihtiyaca göre hareket edildiğini fakat daha öncesinde kayısı ile ilgili de böyle bir kararın olmadığını buna rağmen Ağustos ayında alım yapıldığı bildirildi.