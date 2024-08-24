Uşaklı çiftçilerden mazot eylemi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:40

Güncelleme: 24.08.2024 - 16:40

Türkiye’de çiftçiler, maliyet artışları ve düşük fiyatlar nedeniyle ülke genelinde giderek yayılan eylemler düzenliyor. Uşak ilinde üretim yapan çiftçiler de bugün yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için alandaydı. Uşak Havalimanı karşısında İkisaray köyü kavşağıda toplanan Uşaklı çiftçiler, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle geçiş eylemi yaptı. Eyleme, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve çiftçi temsilcileri de katıldı. Geçiş eyleminin ardından basın açıklaması gerçekleştiren çiftçilerin elinde “Çalmıyoruz, çalışıyoruz, batıyoruz”, “Çiftçiyi yok sayan hükümet istifa”, “Domates değil, çiftçi salça oldu” yazılı dövizler görüldü. Basın açıklamasının ardından konuşan Yalım, çiftçilerin yaşadıkları sorunları dile getirerek “Çiftçinin durumu çok zor. Örneğin çiftçi bir traktörün deposunu doldurmak için tam 400 kilogram buğday satacak, Türkiye bu hâle geldi. Kesinlikle KDV’siz ve ÖTV’siz olan kırmızı mazot uygulanmalı. Kırmızı mazot uygulanmadıkça bu memlekette ürün yetişmez. Gübreyi de kendimiz üretmeliyiz” dedi. Uşak Belediyesi olarak çiftçilerin sıkıntılarını çözmek için adımlar attıklarını belirten Yalım, “Ne kadar ilaçlaması gereken arazi varsa belediye olarak ilaçlayacağız. Hem de 1 saatte 4 hektarı ücretsiz olarak ilaçlayacağız. Unutmayalım, çiftçi varsa vatandaş var” diye konuştu.