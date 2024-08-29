Uzun zamandır önlem alınması çağrısında bulunan uzmanlara kulak asan olmadı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

AKP iktidarının 22 yıllık yönetimi boyunca tarım sektöründe yarattığı kaos ve tahribatın boyutları büyüyor. İstilacı tür olan kahverengi kokarca fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca ile mücadele için yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının doğaya salınacağını duyurdu.

‘ALAN GENİŞ’

Ordu başta olmak üzere fındık hasadının yoğun yapıldığı illerde sık karşılaşılan kokarca, bıraktığı yumurtalar ile ortalama 200 kat çoğalabiliyor. Uzmanlar ise uzun zamandır kahverengi kokarcaya karşı önlem alınması gerektiği çağrısı yapıyor. Bu uzmanlardan biri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Temel Göktürk. Göktürk, 2019’dan beri kokarcaya karşı önlem uyarılarında bulunduklarını kaydetti. Göktürk, “Kokarca popülasyonu hızla yayılabilen özellikte. Tarım ve Orman Bakanlığı elden geldiğince uygulama yapmaya çalışıyor fakat alan çok geniş. Mücadelenin topyekün yapılması lazım. Bir kişi bahçesine ilaç atıyorsa ve diğeri atmıyorsa verim sağlana-mıyor. Özellikle Ordu-Giresun- Fatsa bölgesinde zararın bu denli yoğun olmasının sebebi monokültür bir üretim söz konusu olması, fındık bahçeleri orada” dedi.

Kokarca konusunda yalnızca fındığı zarar gören çiftçinin ses çıkardığını kaydeden Göktürk, “Kokarcanın beslendiği fındıklar acılaşıyor, verimi düşüyor. Değer kaybına uğrayan fındıklar yalnızca fındık yağı üretiminde kullanılabiliyor. Kokarcanın zararının yüzde 40’lara vardığı bir dönem yaşanıyor. Zararın artacağını düşünüyorum. Çünkü kasım aylarında böcek evlere gelecek ve kışlayacak” dedi.

‘ÇİFTÇİ DAHİL EDİLMELİ’

Kokarcaların Marmara Bölgesi’ne ulaştığını söyleyen Göktürk, ilerleyen zamanda Bursa ve diğer bölgeleri etkisi altına alabileceğini kaydetti.

Göktürk, “Tarım müdürlüklerinin imkanları böceğin kontrol altına alınması için yeterli olmayacaktır. Özellikle çiftçilerin de bu mücadelenin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Böcek yakalayan bioteknik bir mücadele olan Feroman tuzaklarından çiftçilere verilerek, asılma tekniği öğretilebilir. Bir kutu içerisine gazete kağıdı üzerinde bir kışlık kıyafet bırakılıp, kutunun kenarları delinerek yağmur almayacak açık alanlara bırakılabilir. Böylece kışı geçirmek isteyen binlerce kokarca gelecektir” diye konuştu. Göktürk doğaya salınan samuray arılarının sonucunun uzun yıllar sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

'GEÇ KALINDI'

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez , “Samuray arılarının salınması olumlu gelişme. Uyarılar dikkate alınsaydı bu sene bu kadar zarar meydana gelmezdi” dedi. Kahverengi kokarcanın görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiğini söyleyen Suiçmez, “Kısa süreli çözümler üretilmemeli, sürekli bir şekilde mücadele edilmedir” dedi.