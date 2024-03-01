01 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 01 Mart Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ilinde 01 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-01 2024-03-01 14:00:42.173-2024-03-01 16:00:07.557 saatleri arasında Yalı; , 154. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 75. Sk., 83. Sk., 85. Sk., Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., İ. Tarık Sarı Cd., İ.Tarık Sarı, 176/1, 176/1 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-01 2024-03-01 14:00:42.173-2024-03-01 16:00:07.557 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-01 2024-03-01 15:00:06.008-2024-03-01 18:00:16.951 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-01 2024-03-01 15:00:06.008-2024-03-01 18:00:16.951 saatleri arasında Mansuroğlu; 1593/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-01 2024-03-01 15:00:06.008-2024-03-01 18:00:16.951 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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