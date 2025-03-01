01 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 01.03.2025 - 09:05

KOCAELİ ilinde 01 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKKOL SK., BILIM, IHSAN, KALDIRIM, KAYALI SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, ORDULU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde FURUNCU, FURUNCU SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., İLİM SK., OZAN, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANKA, ANSA SK., ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEĞENDİK SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, EGEMEN CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., ŞİMŞİRLİ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT mahallelerinde AZRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK mahallelerinde AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., BEYAZ ZAMBAK SK., GÜLŞENİ SK., GÜNDOĞAN SK., HAYME ANA CD., KARANİ SK., MEKTEP, MEKTEP SK., ÖZEN SK., TUNAHAN SK., VELİ SK., YAKACIK CD., YARIŞALANI CD., ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde ARALIK SK., BAHÇELİEVLER SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., ISTASYON, İSTASYON CD., KAVALA, KAVALA CD., NİHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI mahallelerinde ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CESUR SK., CİRİT SK., DOĞUŞ SK., ECE, ERMAN, ERSOY, ERSOY SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FATIH CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., MIZADI, MİZADİ SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RESADIYE, REŞADİYE SK., SAIR BAKI, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., YALIM, YALIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1. CD, ADALI SK., CEYDA SK., CIHAN SK., DEREN SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., IHLAS, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN SK., SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YELKEN SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 10., 10. SK., 109/2 SK., 111. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115., 115. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 12., 12. SK., 12/1. SK., 12/4. SK., 123. SK., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 18. SK., 19., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 21/1., 21/1. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 24., 25., 26., 26. SK., 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 33., 34., 34. SK., 35., 35. SK., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 40. SK., 41., 41. SK., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 460/3. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6. SK., 61. SK., 61/2. SK., 78., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD., 1500. SK, ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKIN SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., AYÇA, BADEM SK., BAGLARBASI, BAHAR SK., BALKAYA SK., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİLEK SK., DİLARA SK., DORUK SK., DURU, ELİF SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HİLAL SK., ILGAZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., ÖZEN, PETEK, RÜZGAR SK., SADIK, SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YESIM, YEŞİL SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 447., 448., 452., 457., 459., 459. SK., 485/1., 501., 501. SK., 507., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., ARMUTLU SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE CD., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, ASMALI, AYTUĞ SK., BALCILAR, BEYZADE, BEYZADE SK., CENNET SK., CİHANGİR SK., DUYGU SK., ERGUVAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., MANDIRA YOLU SK., MELTEM, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK, ÖZBEK SK., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., SÜLEYMAN DEMIREL, TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 01 Mart Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3721. SK., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621., 4621. SK, 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., KAYAPINARI, KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KÖPRÜ, KÖPRÜTAŞ SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SUDEPOSU, SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARPALIKIHSANIYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRİYE, KISALAR, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİFTLİK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBAN SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İSTİKLAL CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAZIM GÜNEŞ SK., KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE İSTIKLAL, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN, MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., LATIFE, MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMIN, NERMİN SK., NESIL, NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEKERLI, SERIN, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KIŞ, KOCAMAN SK., MİRA, RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, CÖMERT SK., DERİN SK., KADRIYE MERKEZ MEVKII, MECIDIYE ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1014/5. SK., 1038/1. SK., 1063/2. SK., 1063/4., 1063/4. SK., 1086. SK., 1088. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., NAMIK KEMAL CD., SEHIT OKTAY KAYA, SEHIT OKTAY KAYA CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde 4336, 4336. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1405. SK., 1406/1., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., 1430. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403/1. SK., 1404. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1416., 1418. SK., 1419. SK., D-100 KARAYOLU CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 1. SK., 11. SK., 2. SK., 4502., 4505. SK, 4508. SK., 4509. SK., 4510. SK., 4511, D-100 KARAYOLU CD, KANARYA SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK., YAN YOL SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3231, 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546. SK., 1547. SK., 1547/1. SK., 1548. SK., 1549., 1549. SK., 1551., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1555/1. SK., 1557/2. SK., 1558., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1558/3., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3., 1559/3. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561., 1561. SK., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2. SK., 1572/3., 1573., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 3024. SK., AY, AZİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAGRI, ÇAĞRI SK., ÇIÇEKDAGI, ÇİÇEKDAĞI SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM SK., IMSAK, IMSAK SK., ISKELE, İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYISI SK., KOZALAK SK., MÜCAHIT, MÜCAHIT SK., MÜCAHİT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SANTIYE, SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SENAY, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ŞANTİYE SK., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD., ŞENAY SK., VİŞNELİ SK., ZEKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BAYRAK, BESTE SK., ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., PINAR SK., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇESME, DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA CD., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SİTE SK., ŞENOL SK., TUNÇ SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN, FERAH SK., KUZGUN, ÖZBİLEN SK., ULUIŞIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER CD., KETEN, KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK SK., OLGUN, PUMA SK., SEHERYELİ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH mahallelerinde AKDEMIR, GAZI YENER TASKIN, HIPODRUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, ADACIK SK., AKAĞAÇ SK., AKBABA SK., AKÇAAĞAÇ SK., AKKAYA, ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANADOLU SK., ANITLAR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., AY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BUKET SK., CESUR, ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRKAPI SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN, DOGUKAN, DOGUS, ELMALI SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEBAKAN SK., HALK, HALK SK., HAS SK., HEYBE, HUŞ SK., İLKE SK., İNCİR. SK., KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KARPUZLUK SK., KINIK SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KIZIL SK., KUYTU SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MESCİT SK., MUHTESEM, MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NEŞE SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., ROKA, ROKA SK., RUMELI, SAKA SK., SAKIZ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SICIM, SIRAT SK., SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞELALE SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., YAPRAK SK, YENI, YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARDALI, BAHARDALI SK., BALDIRAN, ÇINAR CD., MADIMAK SK., MILLI EGEMENLIK, ŞİMŞEK SK., TEŞBİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3072., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SEZAİ KARAKOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3083. SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SEZAI KARAKOÇ, YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 604/1. SK., 611. SK., 646. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mart Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053. SK., 3076., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mart Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mart Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1013. SK., 1017. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1034., 1037., 1040., 1040. SK., 1048. SK., 1053., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1101. SK., 1103., 1106. SK., 1111. SK., 1115., 1115. SK., 1137., 1142., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 2074. SK., 2080., 2080. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2136. SK., 3089., 3089. SK., 3141. SK., 344. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., AKKAYALAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR, ANEMON SK., AYHAN BERMEK CD, BAHRIYE, BARBUNYA SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CIHAN, CİHAN CD., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇİNEKOP SK., DAR, DAROVA SK., DENİZGÜLÜ SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., ERGÜL SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., ESEN YALI SK., ESKİ KÖY CD., GÖKÇE SK., GÜZELYALI CD., HAZERFEN, HILAL, HİSAR SK., HÜRMET, HÜRMET SK., HÜRRIYET, IHLAMUR, IPEK, ISPARI, İLHAN TUBA CD., İSKELE SK., İSTİRİDYE SK., KARA KESTANELIK, KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KEVSER SK., KISIK KAYA CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KUMYALI CD., LÜFER, LÜFER SK., MANDIRA CD., MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MORSALKIM, MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., NARLI SK., NEJAT TÜMER SK., ORFOZ, ORKİNOS SK., PAZARLIDERE CD., PELTEK, PIR SULTAN, PİYALE PAŞA BULVAR, RAUF ORBAY CD., REYHAN SK., REZENE, SAHRA SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SUNNİBABA SK., ŞEHRİYAR SK., TOMURCUK SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., UYURSU CD., YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., NEVIN, OLUK, SADIK SK., SAKİN SK., SEDEF SK., SEMİH SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 01 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.