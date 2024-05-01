01 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 01:17

Güncelleme: 01.05.2024 - 01:17

BOLU ilinde 01 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLBAŞI, MERKEZ mahallelerinde GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABEYLER mahallelerinde HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜEZZİNLER mahallelerinde ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, AŞAĞI, DERE, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDİKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KARAAHMETLER, KARATAŞ, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, ÖRENCİK, PİRLER, SÜRMELİ, ULUÇAY, YENI(ABANT SAPAGI), YENİ, YILDIRIM BAYAZID, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, Karaahmet köy yolu, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, MUDURNU YOLU, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ YIKARI MAH, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, ULUÇAY MAHALLE YOLU, YENI ABANT SAPAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, 100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAÇIK, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, N KENDISI, ORDULAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UĞURLUALAN, UZUNÇAM, VAKIFAKTAŞ, YALAMALAR, YENI, YENİ mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KACIK KÖY YOLU, KAÇIK KÖYÜ YOLU, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KAVALLAR KÖY YOLU, KAVALLAR KÖYÜ YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, ORDULAR KÖY YOLU, ORDULAR KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UGURLUALAN KÖY YOLU, UĞURLUALAN KÖYÜ, UĞURLUALAN KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER mahallelerinde DEDELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZLER mahallelerinde GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKİRLER mahallelerinde TEKİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖBELLER mahallelerinde GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞME, SOFU ALI mahallelerinde ÇEŞME MAH, KEMER KÖPRÜ CD., KULEALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ALAŞAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ mahallelerinde ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEMALLER MERKEZ mahallelerinde CEMALLER KÖYÜ YOLU, CEMALLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATI, BÜNÜS MERKEZ mahallelerinde BATI MAHALLE YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜNÜS MERKEZ mahallelerinde BÜNÜS MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR mahallelerinde ALPAGUT YAYLA YOLU, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT mahallelerinde ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde BAYRAK, DIVAN CAMII, DİVAN CAMİİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR YAZIYAKA, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde AYDIN YILMAZ CD., BÜYÜKDERE, GÖKCESU, GÖKCESU CD., NURİ BEY, SIRIN, YASAR KARBANCIOGLU, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde ASÇILAR 2, ATATÜRK, ATATÜRK CD., BAKIRLI, BAKIRLI SK., CUMHURIYET, ÇAVUSLAR, MAHIR TATLI, MUHARREMBEY SK., SADIK UGUR, SADIK UĞUR CD., SAGLIK, YAŞAR ERÖZ SK., ZONGULDAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER mahallelerinde DEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.