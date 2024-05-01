01 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 01:16

Güncelleme: 01.05.2024 - 01:16

İstanbul ilinde 01 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, TOMRUKÇU, UYGAR sk bölgelerinde 01/05/2024 00:00:00 - 01/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / SEYYİD ÖMER mah KIZILELMA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BESTEKÂR RAHMİBEY, KIZILELMA, TURGUT ÖZAL MİLLET, VELET ÇELEBİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 01/05/2024 00:00:00 - 01/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sk bölgelerinde 01/05/2024 09:30:00 - 01/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.